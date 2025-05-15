Dolar
38.69
Euro
43.58
Altın
3,190.74
ETH/USDT
2,564.20
BTC/USDT
102,660.00
BIST 100
9,608.45
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Konya’nın Kulu ilçesinde 5.2 deprem meydana geldi. Ankara ve çevre illerde de hissedilen bir deprem meydana geldi. GMK Bulvarı’ndan yayındayız. AFAD, saat 15.46'da merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. -VTR- Ankara ve çevre illerde de hissedilen bir deprem meydana geldi.
logo
Ekonomi

ABD'de üretici enflasyonu beklentilerin altında gerçekleşti

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,5 azalırken, yıllık bazda yüzde 2,4 artarak beklentilerin altında gerçekleşti.

Dilara Zengin Okay  | 15.05.2025 - Güncelleme : 15.05.2025
ABD'de üretici enflasyonu beklentilerin altında gerçekleşti

Washington

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Konya'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Marmara'nın güneybatısı ve Ege Bölgesi için kuvvetli fırtına uyarısı
İzmir'de maaşları eksik yatan belediye işçileri iş bıraktı, sokaklarda çöp yığınları oluştu
Çıldır Gölü'nün derinliklerindeki hayalet ağlar temizlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Benzer haberler

ABD'de üretici enflasyonu beklentilerin altında gerçekleşti

ABD'de üretici enflasyonu beklentilerin altında gerçekleşti

Çin'den Huawei'in Ascend çiplerinin kullanımını ihracat kontrolü ihlali sayan ABD'ye tepki

ABD basını, Washington'un Tahran'a yazılı bir nükleer anlaşma teklifi sunduğunu yazdı

ABD destekli insani yardım kuruluşu, Gazze'de faaliyetlerini başlatacağını duyurdu

ABD destekli insani yardım kuruluşu, Gazze'de faaliyetlerini başlatacağını duyurdu
Çin, ABD'nin tarife artışına karşı Amerikan şirketlerine getirdiği yaptırımları 90 gün askıya aldı

Çin, ABD'nin tarife artışına karşı Amerikan şirketlerine getirdiği yaptırımları 90 gün askıya aldı
Tarife uzlaşmasının ardından Çin'den ABD'ye konteyner siparişleri arttı

Tarife uzlaşmasının ardından Çin'den ABD'ye konteyner siparişleri arttı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet