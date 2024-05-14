Dolar
32.26
Euro
34.88
Altın
2,351.53
ETH/USDT
2,870.70
BTC/USDT
61,844.00
BIST 100
10,219.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İtalya’nın başkenti Roma’da Sapienza Üniversitesi öğrencileri, Filistin’e destek gösterisi düzenleniyor.
logo
Ekonomi

ABD'de ÜFE, yıllık bazda yüzde 2,2 yükseldi

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,5 ile beklentilerin üzerinde artarken, yıllık bazda yüzde 2,2 yükseldi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 14.05.2024 - Güncelleme : 14.05.2024
ABD'de ÜFE, yıllık bazda yüzde 2,2 yükseldi

New York

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Son 53 yılın en sıcak nisan ayı yaşandı
Siirt'te üniversite öğrencilerinden İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki
İstanbul'da suç örgütü operasyonunda 42 şüpheli yakalandı
Elazığ'da kopya çekerken yakaladığı öğrencisinin bıçakladığı öğretmen yaralandı
Şırnak'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Benzer haberler

ABD yönetimi Çin'den ithal edilen bazı ürünlere yönelik tarifeleri artırdı

ABD yönetimi Çin'den ithal edilen bazı ürünlere yönelik tarifeleri artırdı

ABD'de ÜFE, yıllık bazda yüzde 2,2 yükseldi

ABD Başkanı Biden, Rusya'dan zenginleştirilmiş uranyum ithalatını yasaklayan tasarıyı imzaladı

ABD'deki üniversitelerde Filistin'e destek gösterileri mezuniyet törenlerinde de sürdü

ABD'deki üniversitelerde Filistin'e destek gösterileri mezuniyet törenlerinde de sürdü
ABD'li Senatör Graham'dan İsrail'e "Gazze'de nükleer silah kullanabilirsin" mesajı

ABD'li Senatör Graham'dan İsrail'e "Gazze'de nükleer silah kullanabilirsin" mesajı
ABD'li Senatör Murphy: Müttefiklerimize askeri destek için açık çek verme zorunluluğumuz yok

ABD'li Senatör Murphy: Müttefiklerimize askeri destek için açık çek verme zorunluluğumuz yok
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet