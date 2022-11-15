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Ekonomi

ABD'de ÜFE ekimde beklentilerin altında kaldı

Bahattin Gönültaş   | 15.11.2022
ABD'de ÜFE ekimde beklentilerin altında kaldı

Berlin
ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ekimde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 8 artarak beklentilerin altında kaldı.

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