Dolar
34.17
Euro
38.19
Altın
2,650.46
ETH/USDT
2,697.70
BTC/USDT
65,776.00
BIST 100
9,777.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Lübnan Hizbullahı tarafından İsrail'in kuzeyindeki sahil kenti Hayfa çevresine roketli saldırı düzenleniyor
logo
Ekonomi

ABD'de üç büyük otomobil üreticisi yaklaşık 150 bin aracını geri çağırıyor

ABD'de Mazda'nın 77 binden, Toyota'nın 42 binden ve Mercedes-Benz'in 27 binden fazla aracını geri çağırdığı bildirildi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 27.09.2024 - Güncelleme : 27.09.2024
ABD'de üç büyük otomobil üreticisi yaklaşık 150 bin aracını geri çağırıyor

New York

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresinin (NHTSA) açıklamasında, Mazda'nın ülkede 77 bin 670 spor aracını, bir kazada ön hava yastıklarının aşırı güçle açılmasına neden olabilecek yazılım hatası nedeniyle geri çağırdığı belirtildi.

NHTSA'nın başka bir açıklamasında, belirli Toyota Corolla Cross Hybrid model araçların fren sistemindeki bir soruna işaret edildi.

Bu nedenle 42 bin 199 otomobilin geri çağırıldığı ifade edilen açıklamada, Toyota bayilerinin ücretsiz olarak sorunun kaynağı olan yazılımı güncelleyeceği bildirildi.

Diğer bir açıklamada da Mercedes-Benz'in de 27 bin 190 aracını geri çağırdığı belirtilerek, motor kontrol ünitesi yazılımının, motorun aşırı ısınmasına veya durmasına neden olabileceği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu yazılımının bayiler tarafından ücretsiz olarak güncelleneceği aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Ruhsatsız silah cezasının daha caydırıcı olmasıyla ilgili bir hazırlığımız var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nden Fatih fırkateynini selamladı
Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'nda F-16 hazırlık eğitimi mezuniyet töreni yapıldı
BM Sıfır Atık Danışma Kurulu üyesinden Türkiye’nin çabalarına övgü
Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın kabri çiçekler ve duygu dolu mektuplarla donatıldı

Benzer haberler

ABD Adalet Bakanlığından, Trump'ın dosyalarını hackleme iddiasıyla 3 İranlıya suçlama

ABD Adalet Bakanlığından, Trump'ın dosyalarını hackleme iddiasıyla 3 İranlıya suçlama

ABD'de üç büyük otomobil üreticisi yaklaşık 150 bin aracını geri çağırıyor

Zelenskiy ile görüşen Trump'tan "bu sorunu hızlıca çözüme kavuşturacağım" mesajı

ABD, Bangladeş'in yeniden inşası için Dakka yönetimi ile çalışacak

ABD, Bangladeş'in yeniden inşası için Dakka yönetimi ile çalışacak
ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulundan Boeing'e yeni "acil güvenlik tavsiyeleri"

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulundan Boeing'e yeni "acil güvenlik tavsiyeleri"
ABD'de Katolik Kilisesi'nden cinsel taciz mağdurlarına 323 milyon dolar tazminat

ABD'de Katolik Kilisesi'nden cinsel taciz mağdurlarına 323 milyon dolar tazminat
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet