ABD'de tüketici güveni tüm zamanların en düşük seviyesinde ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi, nisanda 47,6 ile tüm zamanların en düşük seviyesine inerken piyasa beklentilerinin oldukça altında gerçekleşti.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı tüketici güven endeksinin nisan ayına ilişkin öncü verilerini açıkladı.

Buna göre tüketici güven endeksi, nisanda geçen aya kıyasla 5,7 puan azalarak 47,6 değerine indi ve tüm zamanların en düşük seviyesini gördü.

Piyasa beklentisinin altında gerçekleşen tüketici güven endeksinin bu dönemde 51,6 değerini alması öngörülüyordu.

Tüketici güven endeksi, martta 53,3 olarak kaydedilmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, nisanda aylık bazda 5,7 puan azalışla 50,1'e geriledi.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 5,6 puan azalarak 46,1'e düştü.

Kısa vadeli enflasyon beklentisi sekiz ayın zirvesinde

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, nisanda yüzde 3,8'den yüzde 4,8'e tırmandı.

Nisan 2025'ten bu yana en yüksek puanda aylık artışını kaydeden kısa vadeli enflasyon beklentisi, Ağustos 2025 sonrasındaki en yüksek seviyeye ulaştı.

Kısa vadeli enflasyon beklentisi, 2024'te görülen seviyelerin üzerinde kalmaya devam ederken Kovid-19 salgını öncesindeki iki yılda kaydedilen yüzde 2,3–3 aralığının da belirgin şekilde üzerinde seyretti.

Uzun vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 3,2'den yüzde 3,4'e ulaştı ve Kasım 2025'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

İran'daki çatışmalar tüketici güvenini zedeledi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güvenindeki İran çatışmasıyla başlayan düşüş eğiliminin devam ettiğini belirtti.

Endeksin her bileşeninin düşüş kaydettiğine işaret eden Hsu, bunun da bu ayki gerilemenin ne kadar yaygın olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Hsu, "Tüketiciler, yüksek fiyatlar ve zayıflayan varlık değerleri konusunda endişelerinin önemli ölçüde arttığını dile getirdi." ifadesini kullandı.

Birçok tüketicinin ekonomideki olumsuz değişikliklerden İran çatışmasını sorumlu tuttuğuna dikkati çeken Hsu, "Tüketiciler, İran çatışmasından kaynaklanan tedarik kesintilerinin sona erdiğine ve benzin fiyatlarının düştüğüne dair güven kazandıkça ekonomik beklentiler muhtemelen iyileşecektir." değerlendirmesinde bulundu.