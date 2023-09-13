ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi yıllık bazda beklentilerin üzerinde arttı
Washington
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,6 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda ise yüzde 3,7 ile piyasa beklentilerinin üzerinde arttı.
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