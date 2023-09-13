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Ekonomi

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi yıllık bazda beklentilerin üzerinde arttı

Dilara Zengin Okay  | 13.09.2023 - Güncelleme : 13.09.2023
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi yıllık bazda beklentilerin üzerinde arttı

Washington

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,6 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda ise yüzde 3,7 ile piyasa beklentilerinin üzerinde arttı.

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