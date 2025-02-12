Dolar
36.10
Euro
37.32
Altın
2,884.37
ETH/USDT
2,592.50
BTC/USDT
95,120.00
BIST 100
9,800.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Başkanı Adalı, Tüpraş Stadı'nda yeni transferler Keny Arroyo ve Elan Ricardo için düzenlenen imza törenine katılıyor
logo
Ekonomi

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi beklentilerin üzerinde arttı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 3 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Dilara Zengin Okay  | 12.02.2025 - Güncelleme : 12.02.2025
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi beklentilerin üzerinde arttı

Washington

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunahan Yılmaz'ın sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanmasına ilişkin belediye yetkilileri hakkında dava açıldı
Emine Erdoğan'dan Türk bilim insanlarının Antarktika'da mikroplastik tespitine ilişkin paylaşım
İzmir'de narko-terör operasyonunda 40 şüpheli yakalandı
Bursa Deniz Otobüslerinde sefer iptalleri
Yurt genelinde yarından itibaren sıcaklıklar artacak

Benzer haberler

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi beklentilerin üzerinde arttı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi beklentilerin üzerinde arttı

ABD'de DOGE'nin başındaki milyarder Musk'ın Oval Ofis toplantısına oğluyla katılması gündeme oturdu

Kremlin: ABD ile tutuklu değişimi, karşılıklı güveni artırabilen bir adım

Yapay zeka zirvesine ABD ve İngiltere'nin diğer ülkelerle görüş ayrılığı damga vurdu

Yapay zeka zirvesine ABD ve İngiltere'nin diğer ülkelerle görüş ayrılığı damga vurdu
Japonya, ABD'nin çelik ve alüminyuma uyguladığı gümrük vergilerinden muafiyet talep etti

Japonya, ABD'nin çelik ve alüminyuma uyguladığı gümrük vergilerinden muafiyet talep etti
ABD'de Los Angeles yangınları nedeniyle "Sigorta İhtiyaçlarına Adil Erişim Planı"na ek bütçe

ABD'de Los Angeles yangınları nedeniyle "Sigorta İhtiyaçlarına Adil Erişim Planı"na ek bütçe
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet