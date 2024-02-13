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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gaziantep'te “Kıbrıs Harekatı 50. Yılı Etkinliği”nde konuşuyor. Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi. -VTR-
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Ekonomi

ABD'de TÜFE yıllık bazda yüzde 3,1 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 13.02.2024 - Güncelleme : 13.02.2024
ABD'de TÜFE yıllık bazda yüzde 3,1 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti

New York
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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