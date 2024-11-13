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Ekonomi

ABD'de TÜFE, ekimde aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,6 ile beklentilere paralel arttı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,6 ile beklentilere paralel arttı

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 13.11.2024 - Güncelleme : 13.11.2024
ABD'de TÜFE, ekimde aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,6 ile beklentilere paralel arttı

New York

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