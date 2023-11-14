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Ekonomi

ABD'de TÜFE ekimde aylık bazda değişim göstermedi

Dilara Zengin Okay  | 14.11.2023 - Güncelleme : 14.11.2023
ABD'de TÜFE ekimde aylık bazda değişim göstermedi

Washington
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık bazda değişim göstermedi, yıllık bazda yüzde 3,2 artışla piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti

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