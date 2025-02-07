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Ekonomi

ABD'de tarım dışı istihdam ocakta beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4'e indi

ABD'de tarım dışı istihdam ocakta 143 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,1'den yüzde 4'e indi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 07.02.2025 - Güncelleme : 07.02.2025
ABD'de tarım dışı istihdam ocakta beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4'e indi

New York

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