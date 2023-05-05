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Ekonomi

ABD'de tarım dışı istihdam nisanda 253 bin kişi arttı

Dilara Zengin Okay  | 05.05.2023 - Güncelleme : 05.05.2023
ABD'de tarım dışı istihdam nisanda 253 bin kişi arttı

Washington
ABD'de tarım dışı istihdam nisanda 253 bin kişi artarak beklentileri aştı, işsizlik oranı yüzde 3,5'ten yüzde 3,4'e indi. 

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