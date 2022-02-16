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Ekonomi

ABD'de ithalat fiyat endeksi 2011'den bu yana en yüksek artışı kaydetti

ABD'de ithalat fiyat endeksi, ocakta aylık yüzde 2 ile 2011'den bu yana en yüksek artışı kaydederken, ihracat fiyat endeksi yüzde 2,9 ile rekor seviyede yükseldi.

Dilara Zengin Okay   | 16.02.2022
ABD'de ithalat fiyat endeksi 2011'den bu yana en yüksek artışı kaydetti

Washington

ABD Çalışma Bakanlığı, ocak ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endekslerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 2 arttı.

Beklentilerin üzerinde artış gösteren ithalat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 1,3 artması öngörülüyordu.

Nisan 2011'den bu yana en yüksek artışı gösteren ithalat fiyat endeksi, geçen yıl aralıkta yüzde 0,4 azalmıştı. İthalat fiyat endeksi, ocakta bir önceki yılın aynı dönemine ise yüzde 10,8'lik yükseliş kaydetti.

İhracat fiyat endeksinde rekor artış

Ülkede ihracat fiyat endeksi de aynı dönemde aylık bazda yüzde 2,9 arttı. Bu dönemde beklentileri geride bırakan ihracat fiyat endeksinin, yüzde 1,3 artması tahmin ediliyordu.

Verinin açıklanmaya başlandığı Ocak 1989'dan bu yana en büyük aylık artışı gösteren endeks, geçen yılın aralık ayında yüzde 1,6 azalmıştı.

İhracat fiyat endeksi, ocakta bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 15,1 arttı.

Sanayi üretimi ocakta beklentilerin üzerinde yükseldi

ABD Merkez Bankası (Fed) da ocak ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 arttı.

Bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösteren verinin, yüzde 0,4 artması öngörülüyordu. Sanayi üretimi, geçen yıl aralık ayında yüzde 0,1 azalmıştı.

İmalat sanayi üretimi de ocakta aylık yüzde 0,2'lik yükseliş kaydetti.

Söz konusu dönemde imalat sanayi üretiminin yüzde 0,3 artması bekleniyordu. İmalat sanayi üretimi, geçen yılın aralık ayında ise yüzde 0,1'lik düşüş göstermişti.

Ülkede, kapasite kullanım oranı da aynı dönemde 1 puanlık artışla yüzde 77,6'ya çıktı.

Bu dönemde kapasite kullanım oranına ilişkin piyasa beklentisi yüzde 76,8 olması yönündeydi. Kapasite kullanım oranı geçen yıl aralıkta yüzde 76,6 olmuştu.

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