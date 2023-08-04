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Ekonomi

ABD'de istihdam temmuzda beklentilerin altında kaldı

ABD'de tarım dışı istihdam temmuzda 187 bin ile beklentilerin altında artarken, işsizlik oranı yüzde 3,5'e indi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 04.08.2023 - Güncelleme : 04.08.2023
ABD'de istihdam temmuzda beklentilerin altında kaldı

New York

ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı. Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam temmuzda 187 bin kişi arttı.

Piyasa beklentilerinin altında yükseliş gösteren tarım dışı istihdam verisinin, bu dönemde 200 bin kişi artması öngörülüyordu.

Temmuz ayında istihdam, sağlık, sosyal yardım, finans ve toptan ticaret sektörlerinde arttı.

Tarım dışı istihdama ilişkin mayıs ve haziran verilerinde ise revizyona gidildi. Buna göre, tarım dışı istihdamdaki artış mayıs ayı için 306 binden 281 bine ve haziran ayı için 209 binden 185 bine düşürüldü.

İşsizlik oranında düşüş

ABD'de işsizlik oranı ise temmuzda 0,1 puan azalarak yüzde 3,5'e geriledi. Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen işsizlik oranı, haziranda yüzde 3,6 olmuştu.

Ülkedeki işsiz sayısı temmuzda 116 bin kişi azalarak 5 milyon 841 bine indi. İş gücüne katılım oranı ise bu dönemde değişmeyerek yüzde 62,6 ile Mart 2020'den bu yana en yüksek seviyede kalmaya devam etti.

Haftalık ortalama çalışma saati 34,3'e inerken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç yüzde 0,4 artarak 33,74 dolara tırmandı.

Piyasa beklentileri ise ortalama saatlik kazancın söz konusu dönemde yüzde 0,3 artması yönündeydi.

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