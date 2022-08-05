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Ekonomi

ABD'de istihdam temmuzda beklentileri aştı, işsizlik düşüş gösterdi

ABD'de tarım dışı istihdam temmuzda 528 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde yükseliş gösterirken, işsizlik oranı yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e gerileyerek Kovid-19 salgını öncesindeki seviyesine döndü.

Dilara Zengin Okay   | 05.08.2022
ABD'de istihdam temmuzda beklentileri aştı, işsizlik düşüş gösterdi

Washington

ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam temmuzda 528 bin kişi arttı.

Piyasa beklentilerini ikiye katlayan tarım dışı istihdam verisinin, bu dönemde 250 bin kişi artması öngörülüyordu.

Temmuz ayında istihdam artışının en yüksek olduğu sektörler, eğlence ve konaklama, profesyonel ve iş hizmetleri ile sağlık hizmetleri oldu.

Tarım dışı istihdam rakamlarına ilişkin mayıs ve haziran ayı verilerinde ise revizyona gidildi. Buna göre, mayısta tarım dışı istihdamdaki artış 384 binden 386 bine çıkarılırken, haziran ayı verisindeki artış 372 binden 398 bine yükseltildi.

İşsizlik oranı salgın öncesi seviyesine döndü

ABD'de işsizlik oranı ise temmuzda 0,1 puan azalarak yüzde 3,5'e geriledi.

Bu dönemde beklentilerin aksine düşüş gösteren işsizlik oranının haziranda olduğu gibi yüzde 3,6 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

Böylece, hem tarım dışı istihdam hem de işsizlik oranı, Şubat 2020'deki salgın öncesi seviyelerine döndü.

Ülkedeki işsiz sayısı, temmuzda 242 bin kişi azalarak 5 milyon 670 bin kişi oldu. İş gücüne katılım oranı ise bu dönemde 0,1 puan azalışla yüzde 62,1 olarak kaydedildi.

Haftalık ortalama çalışma saati bu dönemde 34,6 olurken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç yüzde 0,5 artarak 32,27 dolara çıktı.

ABD'de işsizlik oranı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle Nisan 2020'de yüzde 4,4'ten yüzde 14,8'e çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Analistler, istihdam verilerinin ekonominin resesyonda olmadığına dair en güçlü kanıtı sağladığını belirtti.

ABD ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde gösterdiği yüzde 1,6'lık küçülmenin ardından ikinci çeyrekte de yüzde 0,9 daralmıştı. Ülke ekonomisi, iki çeyrek art arda daralma göstererek teknik olarak resesyona girmişti.

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