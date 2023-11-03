ABD'de istihdam ekimde beklentilerin altında gerçekleşti, işsizlik oranı arttı
ABD'de tarım dışı istihdam ekimde 150 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 3,8'den yüzde 3,9'a yükseldi.
Washington
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