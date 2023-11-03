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Ekonomi

ABD'de istihdam ekimde beklentilerin altında gerçekleşti, işsizlik oranı arttı

ABD'de tarım dışı istihdam ekimde 150 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 3,8'den yüzde 3,9'a yükseldi.

Dilara Zengin Okay  | 03.11.2023 - Güncelleme : 03.11.2023
ABD'de istihdam ekimde beklentilerin altında gerçekleşti, işsizlik oranı arttı Fotoğraf: Celal Güneş/AA

Washington

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