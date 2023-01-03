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Ekonomi

ABD'de imalat sanayi PMI Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyede

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), aralıkta 46,2 ile Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Dilara Zengin Okay   | 03.01.2023
ABD'de imalat sanayi PMI Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyede

Washington

S&P Global, ABD'nin aralık ayına ait imalat sanayisine ilişkin nihai PMI verisini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI, aralıkta bir önceki aya kıyasla 1,5 puan azalarak 46,2 değerine geriledi.

Aralık 2022'de açıklanan öncü veride revizyona gidilmezken endeks, imalat sektöründe Mayıs 2020'den bu yana yaşanan en büyük daralmaya işaret etti.

İmalat sanayi PMI, kasımda 47,7 olarak kaydedilmişti.

S&P Global Market Intelligence Kıdemli Ekonomisti Siân Jones, imalat sektörünün üretim ve yeni siparişlerdeki keskin aralma nedeniyle 2022'yi kapatırken zayıf bir performans sergilediğini belirtti.

Jones, "Enflasyondaki daha yavaş artışlar, Fed politikasının fiyatlar üzerindeki etkisine işaret ediyor ancak artan belirsizlik ve azalan talep, üreticiler için zorlukların yeni yılda da devam edeceğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.

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