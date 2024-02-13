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Ekonomi

ABD'de enflasyon ocakta yıllık yüzde 3,1 ile beklentileri aştı

Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 13.02.2024 - Güncelleme : 13.02.2024
ABD'de enflasyon ocakta yıllık yüzde 3,1 ile beklentileri aştı

New York

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, ocak ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı.

Piyasa beklentileri TÜFE'nin bu dönemde yüzde 0,2 artması yönündeydi. Ocakta son dört ayın en yüksek seviyesine çıkan aylık enflasyon, geçen yıl aralıkta yüzde 0,2'ye revize edilmişti.

Ülkede TÜFE, ocakta yıllık bazda ise yüzde 3,1'lik artış kaydetti.

Yüzde 2,9 olan piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen yıllık enflasyon, Aralık 2023'te yüzde 3,4 olmuştu.

Barınma fiyatları artarken enerji fiyatları düştü

Söz konusu dönemde yükselişini sürdüren barınma endeksi, ocakta aylık bazda yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde 6 arttı. Ocak ayında gıda endeksi yüzde 0,4 artarken, enerji endeksi büyük oranda benzin endeksindeki düşüşe bağlı olarak yüzde 0,9 düştü.

Çekirdek enflasyon da beklentileri aştı

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de ocakta aylık yüzde 0,4 yükseldi. Ocakta, çekirdek enflasyon yıllık bazda da yüzde 3,9 ile yaklaşık 2,5 yılın en düşük seviyesinde kalmaya devam etti.

Piyasa beklentileri çekirdek TÜFE'nin ocakta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,7 artması yönündeydi.

Çekirdek enflasyon, geçen yıl aralıkta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,9 olmuştu.

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