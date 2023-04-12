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Ekonomi

ABD'de enflasyon martta piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti

Dilara Zengin Okay  | 12.04.2023 - Güncelleme : 12.04.2023
ABD'de enflasyon martta piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti

Washington
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 5 artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

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