ABD ve Çin'den gümrük vergileri için yeni anlaşma
Berlin
ABD, Çin mallarına uyguladığı gümrük vergilerini 90 gün için yüzde 145'ten yüzde 30'a, Çin, ABD mallarına uyguladığı gümrük vergilerini 90 gün için yüzde 125’ten yüzde 10'a düşürecek.
Çin ve ABD arasında ticaret ve ekonomik ilişkiler konularında müzakerelerin sürdürülmesi için mekanizma kurulacak.
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