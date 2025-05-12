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Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman öncesi açıklamalarda bulunuyor.
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Ekonomi

ABD ve Çin'den gümrük vergileri için yeni anlaşma

Bahattin Gönültaş  | 12.05.2025 - Güncelleme : 12.05.2025
ABD ve Çin'den gümrük vergileri için yeni anlaşma

Berlin

ABD, Çin mallarına uyguladığı gümrük vergilerini 90 gün için yüzde 145'ten yüzde 30'a, Çin, ABD mallarına uyguladığı gümrük vergilerini 90 gün için yüzde 125’ten yüzde 10'a düşürecek.

Çin ve ABD arasında ticaret ve ekonomik ilişkiler konularında müzakerelerin sürdürülmesi için mekanizma kurulacak.

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