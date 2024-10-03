Dolar
34.16
Euro
37.82
Altın
2,658.29
ETH/USDT
2,351.20
BTC/USDT
60,735.00
BIST 100
8,898.23
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, deri üretimi yapan fabrikada çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor
logo
Ekonomi

ABD, Sincan'da zorla çalıştırma şüphesiyle iki Çinli şirketi daha yaptırım listesine aldı

ABD, "Uygurların Zorla Çalıştırılmasını Önleme Yasası" kapsamında Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden üretim yapan iki şirkete daha yaptırım uygulayacağını bildirdi.

Emre Aytekin  | 03.10.2024 - Güncelleme : 03.10.2024
ABD, Sincan'da zorla çalıştırma şüphesiyle iki Çinli şirketi daha yaptırım listesine aldı

Pekin

ABD İç Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, Çinli çelik şirketi Baowu Grup'a bağlı Sincan Bayi Demir ve Çelik Şirketi ile aspartik asitten yapay tatlandırıcı üreten Çangcou Guanghui Gıda Katkı Maddeleri Şirketi'nin yasa kapsamındaki "varlık listesine" alındığı bildirildi.

Üretimde zorla çalıştırma şüphesi nedeniyle ABD'li şirketlerin bu iki Çin şirketinden ithalat yapması yasaklandı.

Çinli iki şirketin faaliyet gösterdiği sektörlerdeki işletmelere ilk defa zorla çalıştırma nedeniyle yaptırım uygulanıyor.

İç Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Robert Silvers, yaptırım kararının ABD'nin tedarik zincirlerini zorla çalıştırmadan temizlemeye yönelik kararlılığının göstergesi olduğunu vurgulayarak, "Hiçbir sektör muaf değil. Her iş kolunda sömürü ve istismardan kar sağlayan şirketleri tespit etmeyi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Uygurların Zorla Çalıştırılmasını Önleme Yasası

Türk ve Müslüman azınlıklara yönelik hak ihlalleriyle dünyanın gündemine gelen Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde devlet eliyle zorla çalıştırma programlarının uygulandığı iddia edilmişti.

ABD Kongresi, 2021'de çıkardığı Uygurların Zorla Çalıştırılmasını Önleme Yasası ile "aksi ispat edilene dek hukuken geçerli öngörü" tanımı çerçevesinde tüm ürünlerin zorla çalıştırma yoluyla elde edildiği kabulüyle bölgeden ithalatı yasaklamıştı.

Bugüne dek 75 şirket Sincan'da zorla çalıştırılan işgücü kullandıkları veya tedarik zincirlerinde zorla çalıştırma sonucu elde edilen ürünlere yer verdikleri gerekçesiyle yasa kapsamındaki yaptırım listesinde alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AK Parti Sözcüsü Çelik: Barıştan yana olan irademizi insanlık yararına teknolojiler geliştirme şeklinde de sürdüreceğiz
MGK Bildirisi: İsrail'in insanlık dışı saldırıları karşısında Türkiye Lübnan halkının yanında
Sinan Ateş davası sanıklarından Serdar Öktem'in tahliyesine itiraz edildi
Dışişleri, Zürih'te anaokulu saldırısında yaralanan Aras'ın durumunun yakından takip edildiğini bildirdi
Ağrı'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in cenazesi toprağa verildi

Benzer haberler

Biden'ın, İsrail'in İran'a ait petrol tesislerine olası saldırısına yorumu "Şu anda bunu tartışıyoruz" oldu

Biden'ın, İsrail'in İran'a ait petrol tesislerine olası saldırısına yorumu "Şu anda bunu tartışıyoruz" oldu

ABD'de Helene Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 200'e yükseldi

ABD, Sincan'da zorla çalıştırma şüphesiyle iki Çinli şirketi daha yaptırım listesine aldı

Araştırma: ABD'de tropik siklonların yol açtığı dolaylı ölümler, doğrudan ölümlerin çok üzerinde

Araştırma: ABD'de tropik siklonların yol açtığı dolaylı ölümler, doğrudan ölümlerin çok üzerinde
Krathon Tayfunu'nun vurduğu Tayvan'da 2 kişi öldü, 102 kişi yaralandı

Krathon Tayfunu'nun vurduğu Tayvan'da 2 kişi öldü, 102 kişi yaralandı
Biden, Helene Kasırgası'nın vurduğu bölgeleri ziyaret etti

Biden, Helene Kasırgası'nın vurduğu bölgeleri ziyaret etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet