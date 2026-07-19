Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft, Amazon, Tesla ve Meta'nın toplam piyasa değeri yılın ilk yarısında 15 milyar 300 milyon dolar artarak 22 trilyon 100 milyar 800 milyon dolara yükseldi.

ABD’nin önde gelen teknoloji şirketlerinin toplam piyasa değeri 15 milyar doların üzerinde arttı Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft, Amazon, Tesla ve Meta'nın toplam piyasa değeri yılın ilk yarısında 15 milyar 300 milyon dolar artarak 22 trilyon 100 milyar 800 milyon dolara yükseldi.

ABD'nin önde gelen teknoloji şirketlerinden olan ve borsalarının yönünü belirleyen Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft, Amazon, Tesla ve Meta'nın toplam piyasa değeri yılın ilk yarısında 15 milyar 300 milyon dolar artarak 22 trilyon 100 milyar 800 milyon dolara yükseldi.

Dünya genelinde teknoloji sektöründeki yüksek değerlemelerin sürdürülebilirliği sorgulanırken, özellikle yapay zeka yarışındaki maliyetlerin şirket karlılıklarını baskılayabileceği beklentisi, bu yıl teknoloji hisselerindeki dalgalı seyirde etkili oldu.

Yatırımcıların yapay zeka harcamalarını devasa bulması ve söz konusu harcamaların bazı şirketlerin finansal yapısına zarar verebileceğini değerlendirmesinin yanı sıra yarışa dahil olan yeni ürünlerin pazar payında ve iş modelinde ciddi değişimlere yol açabileceği beklentisi öne çıkıyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına gideceğine yönelik endişeler de şirketlerin hisselerindeki yön arayışında etkili oldu.

Söz konusu endişelere karşın şirketlerin yapay zeka taleplerinin hala devam etmesi, yıl genelinde ABD ile İran arasında anlaşma sağlanacağına yönelik beklentiler yılın ilk yarısında ABD'nin önde gelen teknoloji şirketlerinin hisse performansını destekleyen ve toplam piyasa değerinin artmasını sağlayan unsurlar arasında yer aldı.

Bu gelişmelerle, Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft, Amazon, Tesla ve Meta'nın toplam piyasa değeri yılın ilk yarısında 15 milyar 300 milyon dolar artarak 21 trilyon 986 milyar 500 milyon dolardan 22 trilyon 100 milyar 800 milyon dolara yükseldi.

Alphabet'in piyasa değeri 4 trilyon doların üzerine çıktı

Söz konusu dönemde Alphabet'in piyasa değeri yüzde 14,4 artarak 4 trilyon 326 milyon dolara, Nvidia'nın piyasa değeri yüzde 6,8 artışla 4 trilyon 842 milyar dolara, Apple'ın piyasa değeri yüzde 8,2 yükselişle 4 trilyon 671 milyar dolara, Amazon'un piyasa değeri yüzde 3,9 artışla 2 trilyon 563,8 milyar dolara ulaştı.

Diğer taraftan Tesla'nın piyasa değeri yüzde 12,5 azalarak 1 trilyon 400 milyar dolara, Meta'nın piyasa değeri yüzde 14,1 azalışla 1 trilyon 429 milyar dolara, Microsoft'un piyasa değeri yüzde 15,2 azalarak 2 trilyon 770 milyar dolara geriledi.

Şirketlerin hisse performansına bakıldığında yılın ilk yarısında yatırımcısına Alphabet yüzde 12,6, Nvidia yüzde 7,3, Apple yüzde 6,4, Amazon yüzde 3,3 kazandırdı. ​​​​​​​Tesla yüzde 6,5, Meta yüzde 14,7 ve Microsoft yüzde 22,9 değer kaybederek yatırımcısını üzdü.

Trump'ın Çin ziyareti Nvidia'nın hisse performansına yaradı

Alphabet, yapay zeka altyapısına yönelik yatırımlarını finanse etmek amacıyla toplam 80 milyar dolarlık hisse senedi ihracı planladığını açıklamıştı. ABD'li çip üreticisi Nvidia, yarı iletken şirketi Marvell ile stratejik ortaklık kurduğunu ve şirkete 2 milyar dolarlık yatırım yaptığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretinde Nvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ın da bulunması şirketin hisselerindeki yükselişte etkili oldu. Trump'ın Çin ziyareti sırasında ABD'nin yaklaşık 10 Çinli şirketin Nvidia'nın H200 çipini satın almasına onay verdiğine dair haberlerin de olumlu etkileri görüldü.

ABD Başkanı Donald Trump, Apple'ın çiplerini Amerika'da tasarlamak ve üretmek üzere Intel ile birlikte çalışmayı kabul ettiğini bildirmesi de Apple'a dair önemli gelişmeler arasında yer alıyor. Amazon ise yapay zeka ve bulut altyapısını genişletmek amacıyla 2030'a kadar Hindistan'a 13 milyar dolarlık ek yatırım yapacağını, böylece 2026-2030 dönemindeki toplam yatırım miktarının 48 milyar dolara ulaşacağını açıkladı.

Diğer taraftan ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın bu yılın ilk çeyreğinde teslim ettiği otomobil sayısı 358 bin 23 ile piyasa beklentilerinin altında kaldı.

ABD'li teknoloji devlerinden Meta'nın yaklaşık 8 bin çalışanını işten çıkarma kararı aldığı, 7 bin kişiyi yapay zeka odaklı yeni pozisyonlara kaydırmayı planladığına dair haberler de bu şirketin hisselerinde düşüşe neden olan unsurlar arasında yer alıyor.

Bu arada Çin hükümeti, ABD’li teknoloji şirketi Meta’nın Çinli bir şirket tarafından geliştirilen yapay zeka uygulaması Manus’u devralma işlemini durdurduğunu bildirdi.