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Ekonomi

ABD, İranlı iki füze üretim firmasına yönelik yaptırımları kaldırdı

ABD'de Başkan Joe Biden yönetimi, İran merkezli iki füze üreticisi firmaya önceki Başkan Donald Trump tarafından getirilen yaptırımları kaldırdı.

Dildar Baykan Atalay   | 08.10.2021
ABD, İranlı iki füze üretim firmasına yönelik yaptırımları kaldırdı

Washington

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İran merkezli "Mammut Industries" ve onun alt şirketi "Mammut Diesel" isimli füze üretim firmalarına yönelik yaptırımlar kaldırıldı.

Söz konusu firmalar, "İran'ın nükleer eylemleri ve bölgedeki kötü niyetli ve istikrarı bozucu eylemlerine katkıda bulundukları" gerekçesiyle Trump yönetimi tarafından Eylül 2020'de yaptırım listesine alınmıştı.

Biden yönetiminin kararının ise Washington ile Tahran arasında nükleer anlaşmaya geri dönülmesine yönelik dolaylı görüşmelerin yeniden başlamasının ardından gelmesi dikkati çekti.

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