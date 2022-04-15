Dolar
14.63
Euro
15.82
Altın
1,973.35
ETH/USDT
3,023.90
BTC/USDT
40,159.00
BIST 100
2,493.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklamalarda bulunuyor Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuşuyor
logo
Ekonomi

ABD, 'İran'ın 7 milyar dolarlık fonunun serbest bırakılacağı' iddiasını yalanladı

ABD, İran'ın denizaşırı fonlarındaki 7 milyar doların serbest bırakılması için bir anlaşmaya varıldığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Mehmet Alaca   | 15.04.2022
ABD, 'İran'ın 7 milyar dolarlık fonunun serbest bırakılacağı' iddiasını yalanladı

Ankara

İran basınındaki haberde, söz konusu anlaşmanın İran'da tutuklu bulunan İranlı-Amerikalıların serbest bırakılmasını güvence altına alan bir müzakerenin parçası olduğu öne sürüldü.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, mahkumların serbest bırakılmasıyla ilgili görüşmelerin devam ettiğini, nükleer müzakerelerin de buna paralel yürütüldüğünü belirterek ABD'nin her iki görüşmeye "son derece acil bir şekilde" yaklaştığını kaydetti.

Ancak Price, 2015'te yapılan Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) konusunda karşılıklı anlaşma sağlanıncaya kadar ABD'nin bütün yaptırımlarının yürürlükte kalacağını savundu.

Price, "Bu aşamada, bu müzakerelerin hiçbiri başarıyla sonuçlanmadı." ifadesini kullandı.

İran'ın birçok ülkede dondurulmuş 100 milyar dolardan fazla varlığı bulunuyor

İran tarafından 11 Nisan'da yapılan açıklamada, Güney Kore tarafından dondurulan 7 milyar dolarlık varlıklarının bir kısmının hafta sonuna kadar alınacağı iddia edilmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, söz konusu varlıkların serbest bırakılması için gerekli çerçevenin belirlendiğini ve üzerinde anlaşmaya varıldığını söylemişti.

Hatibzade, Güney Kore'nin adını anmadan, söz konusu varlıkların serbestiyetine ilişkin mekanizmayı tamamlamak üzere bir ülkeden üst düzey heyetin bu hafta başkent Tahran'ı ziyaret edeceğini kaydetmişti.

Tahran, Seul'ü ABD baskısı nedeniyle 7 milyar dolardan fazla döviz rezervini dondurmakla suçluyor.

İran'ın Güney Kore, Irak, Japonya, Kanada dahil olmak üzere birçok ülkede dondurulmuş 100 milyar dolardan fazla varlığı bulunuyor.

Söz konusu fonlar, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de ABD'yi nükleer anlaşmadan çekmesinin ve Tahran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamasının ardından dondurulmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanghaylılar karantina açmazında öfke ve çaresizliğin sınırlarını zorluyor
Türkiye'de 5 bin 127 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 21 kişi yaşamını yitirdi
Sağlık Bakanı Koca: 19 ilimizde yoğun bakımda yatan Kovid-19 hasta sayısı sıfır
DSÖ: Afrika'da Kovid-19 vakalarının artışı son 16 haftada azaldı
Kovid-19 gençlerde "beyin sisi" bırakabiliyor

Benzer haberler

ABD, 'İran'ın 7 milyar dolarlık fonunun serbest bırakılacağı' iddiasını yalanladı

ABD, 'İran'ın 7 milyar dolarlık fonunun serbest bırakılacağı' iddiasını yalanladı

ABD, 615 milyon dolarlık kripto para soygununu Kuzey Koreli hackerlarla ilişkilendirdi

CIA Direktörü Burns: Putin’in Ukrayna hesaplarının tümü yanlış çıktı

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Irak'a 'İran'ın güvenliğine karşı hareketlere izin vermeyin' çağrısı yaptı

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Irak'a 'İran'ın güvenliğine karşı hareketlere izin vermeyin' çağrısı yaptı
Pentagon: Rusya savaş gemisindeki patlamadan sonra Karadeniz'deki gemilerini güneye çekti

Pentagon: Rusya savaş gemisindeki patlamadan sonra Karadeniz'deki gemilerini güneye çekti

ABD yönetimi, Ukrayna'ya üst düzey heyet göndermeyi değerlendiriyor

ABD yönetimi, Ukrayna'ya üst düzey heyet göndermeyi değerlendiriyor