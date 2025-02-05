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Ekonomi

ABD Hazine Bakanlığı 125 milyar dolarlık tahvil satacak

ABD Hazine Bakanlığı, 3, 10 ve 30 yıl vadeli 125 milyar dolarlık tahvil satışı yapacağını duyurdu.

Dilara Zengin Okay  | 05.02.2025 - Güncelleme : 05.02.2025
ABD Hazine Bakanlığı 125 milyar dolarlık tahvil satacak

Washington

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gelecek hafta 3 tahvil ihalesinin gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, 11 Şubat'ta 58 milyar dolar tutarında 3 yıl vadeli, 12 Şubat'ta 42 milyar dolar tutarında 10 yıl vadeli ve 13 Şubat'ta 25 milyar dolar tutarında 30 yıl vadeli tahvillerin ihraç edileceği belirtildi.

Toplam 125 milyar dolarlık devlet tahvili satışının gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, söz konusu ihracın yaklaşık 18,8 milyar dolarlık yeni nakit yaratacağı kaydedildi.

Açıklamada, mevcut ihale büyüklüklerinin Hazine'yi mali görünümdeki olası değişiklikleri ele alma konusunda iyi bir konumda tuttuğuna inanıldığı, mevcut öngörülen borçlanma ihtiyaçlarına göre en azından gelecek birkaç çeyrek boyunca nominal kupon veya Değişken Faizli Tahvil (FRN) ihale büyüklüklerinin korunmasının beklendiği belirtildi.

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