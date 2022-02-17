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Ekonomi

ABD Hazine Bakanı Yellen'dan gelecekteki salgınlara karşı fon kurulması çağrısı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, gelecekte karşılaşılabilecek küresel sağlık krizlerini önlemeye yönelik yeni bir Dünya Bankası fonunun kurulmasını desteklemeleri için G20 ülkelerine çağrıda bulundu.

Dilara Zengin Okay   | 17.02.2022
ABD Hazine Bakanı Yellen'dan gelecekteki salgınlara karşı fon kurulması çağrısı

Washington

Yellen, G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları toplantısında yaptığı konuşmada, yeni finansal aracı fonun, küresel finansman açıklarının giderilmesine yardımcı olacağını aktardı.

Mevcut araçlar olduğunu belirten Yellen, ancak uzmanların "boşlukların varlığını ve finansman ihtiyaçlarının inkar edilemez olduğunu" dile getirdiğini kaydetti.

Yellen, gelecek 5 yıl içinde ihtiyaç duyulan finansman miktarının tahmini 75 milyar dolara ulaşacağını, bunun mevcut salgının ekonomik maliyetinden çok daha az olduğunu vurguladı.

Dünya Bankası'nın ev sahipliğinde yeni bir finansal aracı fonunun geliştirilmesini teşvik ettiklerini belirten Yellen, "Bunu bir sonraki salgına yanıt vermek için boş bekleyen bir para havuzu olarak görmüyoruz." ifadesini kullandı.

Yellen, söz konusu fonun, yakın vadede ülkeleri bir sonraki kriz için hazırlık yapma kabiliyetlerindeki ve kolektif kapasitedeki mevcut boşlukları doldurmak için yatırımlar yapmaya teşvik etmek amacıyla kullanılacağını bildirdi.

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