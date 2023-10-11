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Ekonomi

ABD Hazine Bakanı Yellen: ABD ekonomisi için temel senaryonun yumuşak iniş olduğunu düşünüyorum

Nuran Erkul Kaya  | 11.10.2023 - Güncelleme : 11.10.2023
ABD Hazine Bakanı Yellen: ABD ekonomisi için temel senaryonun yumuşak iniş olduğunu düşünüyorum

Londra
ABD Hazine Bakanı Yellen, "ABD ekonomisi için temel senaryonun yumuşak iniş olduğunu düşünüyorum. Buna yönelik riskler tabii ki var ve küresel şoklar bu riskler arasında." dedi.

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