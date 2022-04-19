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Ekonomi

ABD Hazine Bakanı, küresel gıda güvensizliğinin kötüleşmesinden Rusya'yı sorumlu tuttu

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, artan küresel gıda güvensizliği ile karşı karşıya olunduğunu belirterek, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın halihazırda "vahim" olan durumu daha da kötüleştirdiğini ifade etti.

Dilara Zengin Okay   | 19.04.2022
ABD Hazine Bakanı, küresel gıda güvensizliğinin kötüleşmesinden Rusya'yı sorumlu tuttu

Washington

ABD Hazine Bakanlığı tarafından, Yellen, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Dünya Bankası Başkanı David Malpass ve Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) Başkanı Gilbert Houngbo'nun katılımıyla gıda güvensizliğine ilişkin bir video konferans etkinliği düzenlendi.

Yellen, burada yaptığı konuşmada, artan küresel gıda güvensizliği ile karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.

Bu tehdidin gelirlerinin çok büyük bir kısmını gıdaya harcayan aileleri etkilediğini vurgulayan Yellen, küresel gıda sisteminin birbirine bağlı olmasının her kıtada yaşayan insanların etkilenmesi anlamına geldiğini söyledi.

Yellen, savaştan önce bile 800 milyondan fazla insanın kronik gıda güvensizliği yaşadığını, bunun dünya nüfusunun yüzde 10'una denk geldiğini kaydetti.

Yetersiz beslenme ve gıda güvensizliğinin, ekonomik refah, sosyal ve politik istikrar üzerinde ciddi etkilere sahip olduğunu anlatan Yellen, "Savaş zaten vahim olan durumu daha da kötüleştirdi. Fiyat ve arz şokları şimdiden gerçekleşiyor, küresel enflasyonist baskıları artırıyor, dış dengeler için riskler yaratıyor ve salgından toparlanmaya zarar veriyor." dedi.

Yellen, Rusya'nın eylemlerinin bu durumda sorumlu olduğunun altını çizerek, ABD'nin savaşın etkilerini hafifletmeye yardımcı olmak için ortakları ve müttefikleriyle çalıştığını dile getirdi.

Erken tahminlerin yalnızca yüksek gıda fiyatları nedeniyle Sahra Altı Afrika'da en az 10 milyon insanın daha yoksulluğa itilebileceğini gösterdiğine işaret eden Yellen, ülkelerin fiyatları daha da artırabilecek ihracat kısıtlamalarından kaçınmaları gerektiğini ve kırılgan nüfuslar ile küçük çiftçileri desteklemek için harekete geçmeleri gerektiğini ifade etti.

Yellen, uzun vadeli dayanıklılığı güçlendirmenin de kritik olduğunun altını çizerek, uluslararası finans kuruluşlarını küresel gübre kıtlığını azaltmaya ve gıda ile kritik ürünler için tedarik zinciri kesintilerini yumuşatmaya yardımcı olmaya çağırdı.

Hazine Bakanı Yellen, yerli gıda üretimini artırmak için tarımsal kapasite ve dayanıklılık yatırımlarının artırılabileceğini sözlerine ekledi.

Dünya Bankası Başkanı David Malpass da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının küresel gıda ve beslenme güvenliğine yönelik büyük tehditleri tetiklediğini aktardı.

Yüksek enerji ve gübre fiyatları nedeniyle gelecek hasatların azalabileceğine dikkati çeken Malpass, krizin derinleştiğini gördüklerini ifade etti.

​​​​​​​IMF Başkanı Kristalina Georgieva ise gıda krizinin toplumsal huzursuzluğa neden olabileceği konusunda uyardı.

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