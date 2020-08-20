Euro
8.67
Dolar
7.32
BIST 100
1,120.09
Altın
1,931.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020'nin 6 aylık elektronik ticaret verilerini açıklıyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020'nin 6 aylık elektronik ticaret verilerini açıklıyor. TFF Başkanı Özdemir ve A Milli Takım Teknik Direktörü Güneş, TFF'nin sponsorluk anlaşmasının imza törenine katılıyor.
logo
Ekonomi

ABD, gözetimine aldığı DEAŞ militanı 2 İngiliz'in idam edilmeyeceğini açıkladı

ABD yönetimi, Suriye'de YPG/PKK kontrolündeki El-Hol Kampı'ndaki hapishaneden çıkararak gözetimine aldığı İngiliz vatandaşı 2 DEAŞ militanının idam cezası alması durumunda, infazın uygulanmayacağını açıkladı.

Dildar Baykan   | 20.08.2020
ABD, gözetimine aldığı DEAŞ militanı 2 İngiliz'in idam edilmeyeceğini açıkladı

Washington

ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Adalet Bakanı Bill Barr İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel'i, İngiliz DEAŞ militanları El Shafee Elsheikh ve Alexanda Kotey'in idam edilmeyeceği konusunda bilgilendirdi. 

Barr, mahkeme idam cezasına hükmetse bile bu cezanın uygulanmayacağını belirterek, söz konusu 2 DEAŞ militanına ilişkin İngiltere'nin elindeki bilgilere erişim talep etti.

ABD, İngiliz vatandaşı 2 DEAŞ militanını gözetimine almıştı

ABD, geçen yıl ekim ayında Suriye'de YPG/PKK kontrolündeki El-Hol Kampı'nda tutulan İngiliz vatandaşı 2 DEAŞ militanını kamptaki hapishaneden çıkarıp gözetimine almıştı.

ABD'li gazeteci James Foley'nin 2014 yılında başını keserek infaz eden ve esir tutulan diğer Amerikan vatandaşlarını da öldürdüğüne inanılan El Shafee Elsheikh ve Alexanda Kotey adlı 2 İngiliz DEAŞ militanı, El-Hol Kampı'ndan çıkarılı Irak'taki bir ABD üssüne transfer edilmişti.

Söz konusu militanlar ''Beatles'' lakabıyla da tanınıyordu.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Aşı bulunacak' rehavetine kapılanlara 'Tedbiri elden bırakmayın' uyarısı
Böbrek yetmezliği Kovid-19'un seyrini ağırlaştırıyor
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 3 bin 445 kişiye ceza
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1212, Hindistan'da 977, Meksika'da 707 kişi öldü
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 150 bini aştı

Benzer haberler

ABD, gözetimine aldığı DEAŞ militanı 2 İngiliz'in idam edilmeyeceğini açıkladı

ABD, gözetimine aldığı DEAŞ militanı 2 İngiliz'in idam edilmeyeceğini açıkladı

ABD, İran'a yaptırımlarını geri getirebilecek mekanizmayı kullanacakları konusunda BMGK'yi bilgilendirecek

ABD, Hong Kong ile yaptığı 3 anlaşmayı sonlandırdı

ABD'den İran'a destek olduğu gerekçesiyle BAE merkezli şirketlere yaptırım

ABD'den İran'a destek olduğu gerekçesiyle BAE merkezli şirketlere yaptırım
İngiltere AB ile uzlaşmadan umutlu

İngiltere AB ile uzlaşmadan umutlu

İngiltere, ülkeye hava yoluyla gelen yolculara Kovid-19 testi yapmaya hazırlanıyor

İngiltere, ülkeye hava yoluyla gelen yolculara Kovid-19 testi yapmaya hazırlanıyor