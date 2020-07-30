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Ekonomi

ABD ekonomisi ikinci çeyrekte Kovid-19'un etkisiyle rekor seviyede daraldı

ABD ekonomisi, yeni tip koronavirüs salgınının etkisiyle bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 32,9 daralarak rekor seviyede küçüldü.

Dilara Zengin   | 30.07.2020
ABD ekonomisi ikinci çeyrekte Kovid-19'un etkisiyle rekor seviyede daraldı

Washington

KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ait öncü Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

Buna göre, ABD'de GSYH, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,9 azaldı.

Bu dönemde tarihi bir daralma kaydeden ABD ekonomisine ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 34,1 küçülmesi yönündeydi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve salgına karşı alınan karantina önlemleri nedeniyle yılın ikinci çeyreğinde rekor seviyede daralan ülke ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 5'lik küçülme kaydetmişti.

Bu dönemde ABD ekonomisindeki daralmada, kişisel tüketim harcamaları, ihracat, özel stok yatırımları, yabancıların sabit yatırımları ve yerel hükümet harcamalarındaki düşüşlerin federal hükümet harcamalarındaki yükselişle kısmen dengelenmesi etkili oldu.

Yılın ikinci çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 1,9 azalış gösterdi. Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de bu dönemde yüzde 1,1 azaldı. Beklentiler bu verinin yüzde 1 artması yönündeydi.

Piyasalar verileri fiyatlıyor

Büyüme verisi öncesi 1,175 seviyesinde seyreden avro/dolar paritesi, açıklamanın ardından bu seyrini korudu. Dolar/TL ise 6,9739'dan 6,9776'ya tırmandı.

Diğer taraftan, 1,949 dolardan işlem gören altının onsu 1,941 dolara gerilerken, 10 yıllık ABD devlet tahvili faizi yüzde 0,554’den 0,546’ya indi.

Veri öncesi 43,41 dolar seviyelerinde seyreden Brent petrolün varil fiyatı ise 43,40 dolar seviyelerinde seyretti.

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