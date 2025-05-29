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Ekonomi

ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,2 daraldı

Dilara Zengin Okay  | 29.05.2025 - Güncelleme : 29.05.2025
ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,2 daraldı

Washington DC

ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,2 daraldı.

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