Dolar
34.13
Euro
38.16
Altın
2,678.48
ETH/USDT
2,632.30
BTC/USDT
64,415.00
BIST 100
9,864.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bingöl’de “Her Daim Birlikte Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları”nda konuşuyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenliyor.
logo
Ekonomi

ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 büyüdü

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 26.09.2024 - Güncelleme : 26.09.2024
ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 büyüdü

New York
ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 büyüdü

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da 10. Uluslararası Türk Dili Kurultayı başladı
Türkiye, Ege Denizi'ndeki karasuyu ihlalleriyle ilgili tepkisini Yunan makamlarına iletti
Milli Savunma Bakanı Güler: Irak ile işbirliğini sahaya yansıtmaya başlıyoruz
Nusret-2024 Davet Tatbikatı'nı kuvvet komutanları da takip etti
Silivri Başsavcılığı, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar verdi

Benzer haberler

ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 büyüdü

ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 büyüdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 79. Genel Kurulu'nda yoğun diplomasi trafiği yürüttü

ABD Temsilciler Meclisi, Afganistan'dan kaotik şekilde çekilmeden dolayı Biden yönetimini kınadı

ABD'nin California eyaletinde adliyede fırlatılan çantadaki patlayıcı infilak etti, 6 kişi yaralandı

ABD'nin California eyaletinde adliyede fırlatılan çantadaki patlayıcı infilak etti, 6 kişi yaralandı
Macron, Zelenskiy ile görüşmesinde Ukrayna'ya desteğini yineledi

Macron, Zelenskiy ile görüşmesinde Ukrayna'ya desteğini yineledi
Fransa ve ABD, İsrail-Lübnan sınırında güvenliği sağlayacak bir uzlaşmaya varılmasını istiyor

Fransa ve ABD, İsrail-Lübnan sınırında güvenliği sağlayacak bir uzlaşmaya varılmasını istiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet