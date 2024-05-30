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Ekonomi

ABD ekonomisi, 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 1,3 ile beklentilerin altında büyüdü

ABD ekonomisi, 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 1,3 ile beklentilerin altında büyüdü.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 30.05.2024 - Güncelleme : 30.05.2024
ABD ekonomisi, 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 1,3 ile beklentilerin altında büyüdü

New York

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak-mart dönemi Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin ikinci tahminleri açıkladı.

Buna göre, ABD'de GSYH, bu yılın ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 1,3 arttı. Böylelikle 2022'nin ikinci çeyreğinden bu yana en düşük büyüme kaydedildi.

Ülkenin GSYH verisine ilişkin nisan ayında yayınlanan öncü verilerde, ekonominin yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,6 büyüdüğü tahmin edilmişti.

Ülke ekonomisi, 2023'ün son çeyreğinde yüzde 3,4, geçen yıl genelinde ise yüzde 2,5'lik büyüme performansı göstermişti.

ABD ekonomisinin yılın ilk çeyreğindeki büyümesinde, tüketici harcamaları, konut ve konut dışı sabit yatırımlar ile eyalet ve yerel yönetim harcamalarındaki artış etkili oldu. Aynı dönemde özel stok yatırımlarında ise azalma gerçekleşti. İthalat da artış gösterdi.

İlk çeyreğe ilişkin GSYH'deki revizyonda, tüketici harcamaları, özel stok yatırımları ve federal hükümet harcamalarındaki aşağı yönlü revizyon ile ithalattaki yukarı yönlü revizyon belirleyici oldu.

Yılın ilk çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış yüzde 3,3'e revize edildi. Öncü verilerde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin yüzde 3,4 arttığı açıklanmıştı. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 1,8 artmıştı.

Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da yüzde 3,7'den yüzde 3,6'ya çekildi. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 2 artış kaydetmişti.

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