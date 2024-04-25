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Ekonomi

ABD ekonomisi 2024'ün ilk çeyreğinde beklentilerin altında büyüdü

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 25.04.2024 - Güncelleme : 25.04.2024
ABD ekonomisi 2024'ün ilk çeyreğinde beklentilerin altında büyüdü

New York
ABD ekonomisi, 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 1,6 ile beklentilerin altında büyüdü.

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