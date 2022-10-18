Dolar
18.59
Euro
18.32
Altın
1,656.28
ETH/USDT
1,331.90
BTC/USDT
19,602.00
BIST 100
3,852.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi, Rusya-Ukrayna Savaşı

AB, Ukrayna'ya finansal yardım paketinden 2 milyar avroluk dilimi gönderiyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya ile savaşan Ukrayna'ya sağlanan makro finansal yardım paketinden 2 milyar avronun bugün gönderileceğini duyurdu.

Selen Temizer   | 18.10.2022
AB, Ukrayna'ya finansal yardım paketinden 2 milyar avroluk dilimi gönderiyor

Brüksel

Von der Leyen, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Ukrayna için daha önce açıklanan 9 milyar avroluk paketten 2 milyar avronun bugün, kalanının da yıl sonu itibarıyla gönderileceğini bildirdi.

AB, Ukrayna'ya yardım amacıyla 9 milyar avroluk makro finansal yardım paketini 18 Mayıs'ta açıklamış, paket 23-24 Haziran'daki AB Liderler Zirvesi'nde onaylanmıştı.

Dün de AB dışişleri bakanları, Ukrayna'ya 500 milyon avro değerindeki 6'ncı askeri yardım paketi üzerinde anlaşmıştı. Böylece AB'nin Ukrayna'ya 28 Şubat'ta başlattığı askeri yardımların toplam miktarı 3 milyar avronun üstüne çıkmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DEAŞ'ın "sözde kadısı"na 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Ege Denizi'nde 4,1 ve 4 büyüklüğünde iki deprem oldu
Tahıl koridoru kapsamında 1 Ağustos-18 Ekim tarihlerinde 354 gemi Ukrayna limanlarından hareket etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaz stajları için ödediğimiz rakamı 2023'ten itibaren asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ülkemiz Avrupa'da beşinci dumansız hava sahasına sahip ülke konumuna erişmiştir

Benzer haberler

AB liderleri enerji krizini görüşecek

AB liderleri enerji krizini görüşecek

Rusya: Ukrayna'da yabancı üretimli silah ve mühimmatların bulunduğu cephaneleri vurduk

AB, Ukrayna'ya finansal yardım paketinden 2 milyar avroluk dilimi gönderiyor

Zelenskiy: 10 Ekim'den bu yana saldırılarda elektrik santrallerinin yüzde 30'u yok edildi

Zelenskiy: 10 Ekim'den bu yana saldırılarda elektrik santrallerinin yüzde 30'u yok edildi
Tahıl koridoru kapsamında 1 Ağustos-18 Ekim tarihlerinde 354 gemi Ukrayna limanlarından hareket etti

Tahıl koridoru kapsamında 1 Ağustos-18 Ekim tarihlerinde 354 gemi Ukrayna limanlarından hareket etti
AB fonlarından faydalanabilmesi için Polonya'dan yargıda iyileştirmeleri yapması bekleniyor

AB fonlarından faydalanabilmesi için Polonya'dan yargıda iyileştirmeleri yapması bekleniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet