Avrupa Birliği (AB), savunma, yarı iletkenler, yapay zeka, enerji ve kritik ham maddeler gibi stratejik sektörlerde yabancı yatırımları zorunlu incelemeye tabi tutacak.

AB, stratejik sektörlerdeki yabancı yatırımları sıkı denetimden geçirecek Avrupa Birliği (AB), savunma, yarı iletkenler, yapay zeka, enerji ve kritik ham maddeler gibi stratejik sektörlerde yabancı yatırımları zorunlu incelemeye tabi tutacak.

AB Konseyi, üye ülke temsilcilerinin yabancı doğrudan yatırımların incelenmesine ilişkin AB çerçevesini revize eden düzenlemeyi kabul ettiklerini duyurdu.

Buna göre, AB'nin yabancı yatırımların güvenlik ve kamu düzeni açısından oluşturabileceği riskleri tespit etme ve bunlara karşı önlem alma kapasitesi güçlendirilecek.

Yeni kurallar kapsamında tüm üye ülkelerin, hassas sektörler, teknolojiler ve altyapıları kapsayan ulusal yatırım inceleme mekanizmaları kurması zorunlu olacak.

Bu kapsamda, çift kullanımlı ürünler ve askeri ekipmanlar, kritik ham maddeler, yapay zeka teknolojileri, enerji, ulaştırma ve dijital altyapı gibi alanlara yönelik yabancı yatırımlar incelemeye tabi tutulacak.

Düzenleme, yabancı yatırımcıların AB'de kurulu iştirakleri aracılığıyla gerçekleştirdiği yatırımları da kapsayacak. Ancak yatırımların incelenmesine ilişkin nihai karar yetkisi üye ülkelerde kalmaya devam edecek.

Yeni sistemle üye ülkeler ile AB Komisyonu arasındaki işbirliği güçlendirilecek.

Yeni yabancı yatırım inceleme kuralları, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasının ardından 20 gün içinde yürürlüğe girecek.

Düzenleme hükümleri ise yürürlüğe giriş tarihinden 18 ay sonra uygulanmaya başlanacak.

AB, son yıllarda Çin başta olmak üzere bazı yabancı aktörlerin limanlar, enerji altyapıları, çip teknolojileri ve kritik ham maddeler gibi stratejik sektörlerde etkisini artırmasından endişe duyuyor.

Kovid-19 salgını, Rusya-Ukrayna Savaşı ve artan jeopolitik gerilimler de Avrupa’nın kritik alanlarda dışa bağımlılığının güvenlik riski yaratabileceğini ortaya koydu.

Bu nedenle AB, ekonomik güvenlik ve stratejik sektörlerin kontrolünü korumak amacıyla yabancı yatırımları daha sıkı denetlemeye yöneliyor.