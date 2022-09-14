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Ekonomi

AB Komisyonu Başkanı Leyen: Düşük maliyetle elektrik üreten şirketlerin gelirlerine tavan getirilmesini teklif ediyoruz

Ata Ufuk Şeker   | 14.09.2022
AB Komisyonu Başkanı Leyen: Düşük maliyetle elektrik üreten şirketlerin gelirlerine tavan getirilmesini teklif ediyoruz

Brüksel
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Düşük maliyetle elektrik üreten şirketlerin gelirlerine tavan getirilmesini teklif ediyoruz." dedi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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