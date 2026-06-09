AA Kent Ekonomileri Zirvesi'nde "Yeni Dönemde Fırsatlar ve İmkanlar" konulu panel gerçekleştirildi

Etkinlik, AA öncülüğünde, Gaziantep Valiliği koordinasyonu ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kalyon İnşaat ve SANKO Holding'in katkısıyla Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Zirve kapsamında, AA Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar'ın moderatörlüğünde düzenlenen "Yeni Dönemde Fırsatlar ve İmkanlar" konulu panel, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Halep Ticaret Odası Başkanı Muhammed Said Şeyhkar, Halep Sanayi Odası Başkanı İmad Taha El Kasım'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Kocalar, AA'nın kuruluşundan bu yana Anadolu'nun sesini duyurmak için gayret gösterdiğini belirterek, "Bu dönemde ise yeni sürece geçtik. Artık Anadolu'nun sesini sadece duyurmakla kalmayalım, potansiyelinin harekete geçirilmesi noktasında da adımlar atalım, sürece katkı sağlayalım istedik. Bu kapsamda yaptığımız çalışmalardan birisi de bu zirve oldu." dedi.

Gaziantep ile Halep arasında tarihten gelen bir dostluk olduğunu vurgulayan Kocalar, paneldeki konuklarla da bu sürecin daha iyiye ulaştırılması noktasında fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Kocalar, iç savaşın başlamasıyla sürecin sekteye uğradığına işaret ederek, özgürleşmeyle birlikte yavaş yavaş normalleşmenin, ticaret ve ihracat rakamlarının iyileştiğinin gözlemlendiğini anlattı.

"İki ülkenin beraberce gelişmek ve kol kola gitmekten başka çaresi yok"

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Ünverdi de zirve dolayısıyla AA'ya teşekkür ederek, etkinliğin her iki ülkenin de gelişmesinde çok büyük faydalar sağlayacağına inandığını bildirdi.

Suriyeliler ile 2011'de bir araya gelindiğini ve 650 bin Suriyeliyi Gaziantep'te misafir ettiklerini belirten Ünverdi, "Tarihten gelen dostluğu ve akrabalığı olan iki ülkenin beraberce gelişmek ve kol kola gitmekten başka çaresi yok." diye konuştu.

Ünverdi, yaşanılan coğrafyanın her iki ülkenin de faydasına olacak işlere birlikte imza atılması gerektiğini ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Dostlarımız bizim yanımıza geldiği zaman Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezimizde çok sayıda Suriyeliye eğitim verdik, onların istihdamını sağladık. Çünkü biz, insanların iş ve aş bulabildikleri yerde daha mutlu yaşayacaklarına inanıyoruz. Suriye'den gelen sanayicilerimiz ve imalatçılarımız vardı. Biz, onlarla beraber üretim kültürünü geliştirdik. Şu anda Gaziantep Sanayi Odamızda 195 imalatçı firma üyemiz bulunuyor. O firmalar yaptıkları üretimle, ihracatla Gaziantep'e, dolayısıyla Türkiye'ye de destek oluyorlar. Bu destek, şu andan itibaren tabii ki Suriye tarafında da olacak."

Ünverdi, Suriye'de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği vasıtasıyla kurulmaya çalışılan bir organize sanayi bölgesi (OSB) olduğu bilgisini vererek, Türk ve Suriyeli firmaların burada ortak üretim yapacaklarına inandığını söyledi.

Zirvede yapılan konuşmalardaki inancın "Biz, Suriye ile birlikte yürüyeceğiz." şeklinde olduğunu dile getiren Ünverdi, hiçbir zaman bu birlikteliğin tek taraflı olmayacağını anlattı.

Ünverdi, Suriye'nin yeniden yapılanma döneminde alınacak makinelerde, Türk imalatı makinelerin ön sıraya çıkması gerektiğini belirterek, "Suriye bugün yeniden yapılanma dönemi içinde. Türkiye'den alacakları bu tür teknolojilerle ileriye doğru yürümeleri gerekiyor." dedi.

İki ülkenin komşuluğu, birlikteliği, insanlığı ve ticareti geliştirmesi gerektiğini vurgulayan Ünverdi, Meydan-ı Ekbez Kapısı ve Hicaz Demiryolu birlikteliğini Orta Doğu'nun çok daha uzak noktalarına taşıyacağını ifade etti.

Ünverdi, Gaziantep'in 10 milyar dolarlık ihracatında Suriye'nin payının yüzde 6,4 olduğu bilgisini vererek, "Biz 652 milyon dolarlık ihracat yapmışız. Ayakkabı sektörüyle başlayan ve birçok sektörde devam eden birlikteliklerimiz var." diye konuştu.

"Sınırı değil ekonomik koridoru konuşmamız gerekiyor"

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Yıldırım da Halep ile ticaretin yeni başlamadığını, geçmişten gelen bir ticaret olduğunu belirterek, doğru planlamayla iki kentin lojistik ve üretim merkezi olmasının konuşulması gerektiğini söyledi.

Yaklaşık 16 yıldır bir arada yaşayan nüfusun, geçmişten gelen bağlarının daha da güçlendiğine dikkati çeken Yıldırım, şöyle devam etti:

"Halep, tarihte de bir ekonomik hattı, iyi tüccardı, bugün de iyi tüccar. Gaziantep Ticaret Odası olarak bizim, sınırı değil, ekonomik koridoru konuşmamız gerekiyor. Birlikte nasıl üretiriz, birlikte neler yapabiliriz? Artık üretimde karşılıklı neler yapabilirize bakmamız gerekiyor. Sınır kapıları noktasında modernizasyon gerekiyor, ihracatı ne kadar hızlı yaparız, nasıl yaparız? Suriye'nin bize uyguladığı vergiler biraz yüksek. Bu vergilerde bir azaltma, karşılıklı sürümden kazanma noktasına gitmemiz gerekiyor."

Yıldırım, Halep ile Gaziantep'in ticaretin genine dokunmuş iki şehir olduğunu dile getirerek, "Halep ve Gaziantep büyüyerek gelişen bir ticaret bölgesi olacak. Gaziantep Ticaret Odasının 45 bin üyesi var. Bunun yaklaşık 4 bin 100'ü Suriyeli iş adamlarımızdan oluşuyor. Gaziantep Ticaret Odası dünyada ilk kez Suriye Masası kuran bir oda. Biz bununla 'sıra dışı projeler' noktasında ödül kazandık." ifadelerini kullandı.

Ticareti hep birlikte yapacaklarını belirten Yıldırım, bölgenin üretim üssü haline getirilerek, karşılıklı ticaretin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Ortak koordinasyon mekanizması oluşturulması talebi

Yıldırım, Halep'in yapılanmasında Gaziantep'in ayrı bir rolü olacağına dikkati çekerek, "Çünkü şu anda hem üretim hem lojistik alanında ihtiyaçları var. Bunları da Orta Doğu bizden temin ediyor. Gaziantep, Orta Doğu'nun lojistik üstü. Halep'in de lojistik üstü Gaziantep olacaktır, diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İş dünyasından aldıkları geri bildirimler olduğunu belirten Yıldırım, bu bildirimlerde gelecekte daha rahat bir ticaret için öncelikle gümrük süreçlerinin kolaylaştırılması, lojistik maliyetlerin azaltılması, bankacılık ve ödeme süreçlerinin güçlendirilmesi, teknik süreçlerin hızlandırılması gerektiğinin öne çıktığını söyledi.

Yıldırım, ticaretin rahatlaması ve gelişmesi açısından altyapının yapılması gerektiğine dikkati çekerek, serbest ticaret anlaşmalarının yapılması, ticaret modellerinin geliştirilmesi, ortak koordinasyon mekanizmalarının kurulması ve özel sektörün sahadaki ihtiyaçları ile taleplerinin hızlı çalışmasını istediklerini sözlerine ekledi.