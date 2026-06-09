Türkiye ile Suriye iş dünyasının temsilcilerini bir araya getiren ve iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği imkanlarının ele alındığı "Anadolu Ajansı (AA) Kent Ekonomileri Zirvesi Gaziantep-Halep" etkinliği sona erdi.

"AA Kent Ekonomileri Zirvesi" Türkiye-Suriye iş dünyasını bir araya getirdi Türkiye ile Suriye iş dünyasının temsilcilerini bir araya getiren ve iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği imkanlarının ele alındığı "Anadolu Ajansı (AA) Kent Ekonomileri Zirvesi Gaziantep-Halep" etkinliği sona erdi.

Zirve, AA öncülüğünde, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ve Kalyon İnşaat ile SANKO Holding'in katkısıyla gerçekleştirildi.

Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen zirvenin açılış konuşmalarını, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Halep Vali Yardımcısı Mahmut Şahade ile AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz yaptı.

Ticaret Bakanı Bolat ve Suriyeli mevkidaşının açıklamaları öne çıktı

Açılışın ardından AA Ekonomi-Finans Haberleri Direktörü Serhat Akkan'ın moderatörlüğünde "Türkiye ve Suriye İçin Ticarette Yeni Ufuklar" başlıklı oturum yapıldı.

Oturumda, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Suriye Arap Cumhuriyeti Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal eş-Şaar konuşmacı olarak yer aldı. Bakanlar, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği imkanlarını değerlendirdi.

Bakan Bolat'ın, İslahiye Gümrük Kapısı'nın açılması konusunda hazırlıkların tamamlandığına ve en kısa sürede bu kapının açılmasına dair müjdeyi verebileceklerine ilişkin mesajı dikkati çekti.

İki ülke arasındaki ticari ilişkileri değerlendiren Bolat, "Türkiye ile Suriye arasında 2030'lu yılların başlarında 10 milyar dolar ticarete ulaşmayı hedef olarak belirledik." dedi.

Türk bankalarının Suriye'de faaliyet göstermesi konusunda mutabakata varıldığını ve mevzuat çalışmalarının sürdüğünü belirten Bolat'ın, Suriye milli para biriminin basılması noktasında temasların sürdüğüne ilişkin açıklamaları da öne çıktı.

Bakan Muhammed Nidal eş-Şaar da konuşmasında, "Türkiye bizim doğal ortağımızdır. Buna o gözle bakmaktayız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz katılımcıların sorularını yanıtladı

Etkinlik kapsamında yapılan özel oturumun konuğu Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz oldu. Oturumda, Türkiye-Suriye ilişkilerindeki yeni dönem, ticaret, lojistik ve üretim alanlarındaki işbirliği imkanları ele alındı.

Katılımcıların sorularını da yanıtlayan Yılmaz, "Türkiye, Suriye'nin dünyaya, Avrupa'ya ve küresel pazarlara açılan kapısıdır. Suriye ise Türkiye'nin Orta Doğu ve Körfez coğrafyasına uzanan stratejik lojistik koridorudur." dedi.

- Bölgesel ekonomik entegrasyona katkı sağlanması hedeflendi

AA Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar'ın moderatörlüğünü üstlendiği "Yeni Dönemde Fırsatlar ve İmkanlar" başlıklı oturumda da Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Halep Ticaret Odası Başkanı Muhammed Said Şeyhkar ve Halep Sanayi Odası Başkanı İmad Taha El Kasım konuşmacı olarak yer aldı.

Oturumda, iki şehir arasındaki ticaret hacminin artırılmasına yönelik fırsatlar ele alınırken, yatırım fırsatları ve işbirliği imkanları değerlendirildi.

Ticaret, üretim ve lojistikte yeni fırsatlar ele alındı

Zirvenin "Üretim, İhracat ve Gümrüklerde Yeni Dönem" başlıklı son oturumu da AA Ekonomi Haberleri Müdürü Merve Özlem Çakır'ın moderatörlüğünde yapıldı.

Oturumda, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Mete Akcan konuştu.

Zirve boyunca, Gaziantep ile Halep arasında özel olarak regüle edilmiş üretim ve ticaret bölgelerinin hayata geçirilmesi halinde sınır hattında kurulması öngörülen büyük ölçekli ara üretim ekosistemi ve buna ilişkin yatırım fırsatları ele alındı.

Ayrıca Gaziantep merkezli sinerjiyle Suriye'nin yeniden ayağa kaldırılmasına katkı sağlanması, Türkiye-Suriye ticaretinin kurumsal, sürdürülebilir ve yüksek katma değerli yapıya kavuşturulması, bölgesel üretim, lojistik ve yatırım fırsatlarının görünür kılınması, kamu, özel sektör ve akademi arasında kalıcı işbirliği zeminleri oluşturulması amaçlandı.

Türkiye ile Suriye arasında yeniden canlanan ticari ilişkiler ile lojistik ve üretim alanlarındaki işbirliği imkanlarının çok boyutlu şekilde ele alındığı zirvede, bölgesel ekonomik entegrasyona katkı sunulması hedeflendi.

Zirve, gün boyu süren panellerin ardından sona erdi.