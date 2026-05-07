AA Katılım Finans Zirvesi'nde "Katılım Esaslı Yatırım Ürünleri: Getiri Performansı, Yeni Modeller" paneli düzenlendi

AA ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) işbirliğinde, İstanbul Finans Merkezi'ndeki (İFM) Ziraat Kuleleri Oditoryumu'nda düzenlenen Anadolu Ajansı Katılım Finans Zirvesi devam ediyor.

Zirve kapsamında AA Ekonomi-Finans Haberleri Direktörü Serhat Akkan'ın moderatörlüğünde, Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, Kuveyt Türk Yatırım Genel Müdürü Selman Ortaköy, Dünya Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Kamil Kibar ve Albaraka Portföy Yönetimi Genel Müdürü Muhammed Emin Özer'in katılımıyla "Katılım Esaslı Yatırım Ürünleri: Getiri Performansı, Yeni Modeller" paneli yapıldı

Akkan, panelin açılışında, katılım esaslı yatırım ürünlerinin son yıllarda hem çeşitlilik hem de performans açısından önemli bir dönüşüm içinde olduğunu belirterek, "Değişken piyasa koşulları ve yatırımcı davranışlarındaki farklılaşma, sektörü daha iyiye gidecek çözümler üretmeye zorluyor, bu konulara değineceğiz. Bugün hem getiri performansını hem de yeni ürün modellerini aynı zamanda konuşmak istiyoruz. Özellikle kıymetli madenler, döviz işlemleri, BES fonları, portföy yönetimi üzerinden sektörün nereye evrildiği konusunu ele alacağız." dedi.

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek de önceki oturumda katılım finansın tarihçesine bankacılık tarafıyla bakıldığında 40 yılı aşan bir süreden bahsedildiğini anımsatarak, "Oldukça olgunluğa ulaşmış bir finansal yapı söz konusu ama katılım sigortacılığı için biz daha genciz. 15 senelik bir geçmişimiz var ama ona rağmen başardıklarımıza bakarsak, özellikle de fon büyüklüğü, katılım fonlarının BES fonları içindeki ağırlığına baktığımızda yüzde 38. Bankalarımızın ekosistem içindeki ağırlığını da karşılaştırınca oldukça büyük bir rakam." diye konuştu.

"Türkiye'de yerleşiklerde 50 trilyon lira civarında varlık var"

Kuveyt Türk Yatırım Genel Müdürü Selman Ortaköy de para piyasalarından sermaye piyasalarına doğru çok ciddi varlık transferi yaşanılan bir dönemden geçildiğini belirterek, "Belki gelişmiş ülkelerin 100 yıl önce yaşadığı değişimi dönüşümü biz bugün Türkiye'de son 15 yıl içinde yaşıyoruz. 2010'lu yıllara baktığımızda toplam varlığın Türkiye'de yüzde 75'inin mevduat ürünlerinde konumlandığını görürken, bugün geldiğimiz noktada yüzde 55'lere kadar geri çekildi. Tahmini yapılan hesaplamalara göre, Türkiye'de yerleşiklerde 50 trilyon lira civarında bir varlık var. 25-26 milyon lirası mevduat olarak bankalarda konumlanmış durumda." ifadesini kullandı.

Para piyasası ürünleri yüzde 50'ye doğru gerilerken, sermaye piyasası ürünlerinin yüzde 15-20'lerden yüzde 50'ye doğru, varlığın diğer yarısını işleyen ürünler haline geldiğini söyleyen Ortaköy, bunun büyük bir dönüşüm olduğunu dile getirdi.

Ortaköy, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Örneğin, 5 yıl önceye baktığımızda yaklaşık 50-60 milyar lira katılım fon büyüklüğü varken, bugün artık 1 trilyon liraya yakın bir katılım fon büyüklüğü var. Müşterilerin katılım tarafındaki ürünlere olan teveccühü, para piyasalarında katılım bankalarına olan teveccühten biraz daha fazla. Yüzde 37-38 BES tarafında bir pazar payı var. Portföy yönetim şirketlerinin fon tarafında da yüzde 10'un üzerinde bir pazar payı var."

Katılım endeksi içindeki firmalar nezdinde müşterilere yatırım danışmanlığı yaptıklarını söyleyen Ortaköy, nitelikli katılım endeksinde yer alacak şirketlerin halka arzlarıyla beraber katılım endeksinin tanınırlığının, bilinirliğinin ve şirket olarak da gücünün artmasının önemine işaret etti.

Ortaköy, kurum olarak, mevcut konvansiyonel ürünlerin, hizmetlerin katılım perspektifinden tekrar yorumlanması, SPK ile düzenleyici, denetleyici otoritelerle ilgili çalışmaların yürütülmesi, mevzuattaki eksiklikler noktasında katılıma nasıl daha uygun hale getirilebileceğine yönelik çalıştıklarını kaydetti.