AA Genel Müdürü Karagöz: Amacımız katılım finansı küresel ölçekte daha iyi anlatmak Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz, "Amacımız, katılım finansı küresel ölçekte daha iyi anlatmak, bu alanda güçlü bir uluslararası iletişim zemini oluşturmak ve bu platformu zamanla küresel bir buluşma noktasına dönüştürmektir." dedi.

Anadolu Ajansı Katılım Finans Zirvesi, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) işbirliğinde, İstanbul Finans Merkezi'ndeki (İFM) Ziraat Kuleleri Oditoryumu’nda, "Türkiye'nin Katılım Finans Vizyonu: Sürdürülebilir Büyüme, Dijital Dönüşüm ve Yeni Yatırım Modelleri" temasıyla düzenleniyor.

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, katılım finansın yönünü, anlamını ve geleceğini birlikte değerlendirmek için bir arada olduklarını belirterek, finansın kendisini değil, finansın nasıl anlatıldığını da konuşmak zorunda olduklarını söyledi.

Dijital çağda, kitle iletişim araçlarının etkisiyle hikaye anlatımının verilerden daha etkili olduğunu aktaran Karagöz, "Yani veriler tek başına ikna etmiyor. Güveni ve etkiyi belirleyen, o verinin nasıl bir anlatıya dönüştüğüdür." ifadelerini kullandı.

Karagöz, modern finans sisteminin özellikle 2008 küresel krizinden bu yana derin bir sorgulama sürecinden geçtiğini kaydederek, mortgage kriziyle birlikte trilyonlarca dolarlık değerin silindiğini, küresel finans kurumlarına duyulan güvenin ciddi şekilde zedelendiğini ve sistemin adaletinin tartışmaya açıldığını dile getirdi.

Söz konusu krizin ekonomik bir kırılmanın ötesinde bir anlam ve güven krizi olduğunu ifade eden Karagöz, "Bugün hala şu soruların net bir cevabı yok, 'Finans sistemi riski gerçekten adil bir şekilde paylaşıyor mu? Kazanç ve kayıp dengesi ne kadar hakkaniyetli? Finans, üretimi mi destekliyor, yoksa kendi içinde bir döngü mü kuruyor?' Bu tablo bize şunu gösterdi. Mesele finansal bir sorun olmanın ötesinde etik, yapısal ve iletişimsel bir sorundur." diye konuştu.

[1/18] Anadolu Ajansı (AA) ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) işbirliğinde "Türkiye'nin Katılım Finans Vizyonu: Sürdürülebilir Büyüme, Dijital Dönüşüm ve Yeni Yatırım Modelleri" temasıyla İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Oditoryumu'nda "Anadolu Ajansı Katılım Finans Zirvesi" başladı. "Ana akım mecraların bu alanı yüzeysel ele aldığını ve bütüncül bir model olarak değerlendirmediğini görüyoruz"

Serdar Karagöz, katılım finansın güçlü bir alternatif olarak öne çıktığını, riskin paylaşımını esas alan, üretimle doğrudan bağ kuran, şeffaflık ve etik ilkeler üzerine inşa edilen bir model sunduğunu belirtti.

Türkiye’de katılım finans ekosisteminin bankacılıktan sigortacılığa, portföy yönetiminden FinTeklere kadar geniş ve bütüncül bir yapıya ulaşmış durumda olduğuna işaret eden Karagöz, "Türkiye de bu alanda İstanbul Finans Merkezi ile çok güçlü bir vizyon ortaya koyuyor." dedi.

Karagöz, katılım finansın hem yeterince yer bulmadığını hem de anlaşılmadığını kaydederek, "Küresel finans ekosisteminde katılım finans hak ettiği yeri bulmuyor. Uluslararası finans iletişimine baktığımızda, Reuters, Bloomberg, Financial Times, The Wall Street Journal gibi ana akım mecraların bu alanı yüzeysel ele aldığını ve bütüncül bir model olarak değerlendirmediğini görüyoruz." şeklinde konuştu.

Katılım finansın küresel finans anlatısında yer bulduğunda bile genellikle merkezde değil, sınırlı etkisi olan bir niş alan şeklinde çerçevelendirildiğini aktaran Karagöz, "Bunun arka planını iletişim alanındaki çerçeveleme teorisi bize çok net anlatıyor. Erving Goffman’ın işaret ettiği gibi mesele neyin söylendiğinin ötesindedir, neyin merkeze alındığı ve neyin kenarda bırakıldığıdır. Bu nedenle bir şeyi büyütmek istemediğinizde onu ya görmezden gelirsiniz ya da merkeze yaklaşmayacak şekilde ayrı bir çerçeveye hapsedersiniz. Oryantalist bakış açısına sahip küresel medya katılım finans alanında tam olarak bunu yapıyor. Görmezden gelerek küçültmeye, kenara iterek etkisizleştirmeye çalışıyor. Çünkü biliyor ki sizi merkeze aldıkları an, sizinle yarışmak zorunda kalacaklar." değerlendirmelerinde bulundu.

"İnanıyoruz ki katılım finansın geleceği güvenle ve doğru iletişimle gelişecek"

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz, katılım finansın verilerinin çok net ve hızla güçlenmeye devam ettiğini ifade ederek, "Uluslararası İslami Finansal Hizmetler Kurulu'nun 2025 raporuna göre katılım finans varlıklarının büyüklüğü 4 trilyon doları aştı." dedi.

Küresel medyanın marjinalleştirme ve geri plana itme çabalarına rağmen global ölçekte büyüyen ve derinleşen bir finansal sistemden söz edildiğine işaret eden Karagöz, şunları kaydetti:

"Buna rağmen bu alanın küresel anlatıda hak ettiği yeri bulamaması, bize açık bir gerçeği gösteriyor. Ortada bir eksiklik değil, küresel sistemden kaynaklı bir anlatı ve anlam boşluğu var. İşte Anadolu Ajansı olarak biz tam bu noktada devreye giriyoruz. Bu alanı uluslararası habercilik çalışmalarımızda merkeze alıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki katılım finansın geleceği güvenle ve doğru iletişimle gelişecek. Bu nedenle biz, katılım finans iletişiminde bir güven mimarisi inşa etmeye çalışıyoruz. Bu mimari, doğru veriyi üretmeyi, doğru çerçeveyi kurmayı ve bu çerçeveyi küresel ölçekte anlaşılır kılmayı gerektiriyor."

"Katılım finansın bugününü ve geleceğini doğrudan aktörlerinden dinleme imkanı sunduk"

Serdar Karagöz, söz konusu mimarinin güven üreten bir söylem inşa etmeyi ve bir anlatı kurmayı da gerektirdiğini dile getirerek, Anadolu Ajansı olarak bu alandaki çalışmaları son dönemde önemli ölçüde artırdıklarını ifade etti.

Katılım finansı ana gündem başlıklarından biri haline getirdiklerini vurgulayan Karagöz, "Sektörün önde gelen kurumlarının yöneticileriyle özel röportaj ve içerik çalışmaları gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra güncel gelişmeleri yansıtan yüzlerce haber çalışması yayımladık. Finans Masası platformumuzda, sektörün karar vericilerini ağırlayarak katılım finansın bugününü ve geleceğini doğrudan aktörlerinden dinleme imkanı sunduk." diye konuştu.

Karagöz, katılım finans konusundaki amacın sadece içerik üretmekle sınırlı olmadığını, katılım finans alanında uluslararası bir söylem inşa etmek istediklerini kaydetti.

Bu alandaki gelişmeleri anlamlandırmaya, derinleştirmeye ve küresel ölçekte görünür hale getirmeye çalıştıklarını aktaran Karagöz, "Bir modelin gücünü ortaya koyan şey, rakamlardan ziyade esasında oluşturduğu güvendir. Bu zirveyi de tam olarak bu anlayışla düzenliyoruz. Amacımız, katılım finansı küresel ölçekte daha iyi anlatmak, bu alanda güçlü bir uluslararası iletişim zemini oluşturmak ve bu platformu zamanla küresel bir buluşma noktasına dönüştürmektir." ifadelerini kullandı.

Karagöz, zirvenin ikincisini 2027 yılında "Uluslararası Katılım Finans Zirvesi" şeklinde olmasını temenni ettiklerini, zirveyi uluslararası bir statüye kavuşturmak istediklerini sözlerine ekledi.