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Ekonomi

AA Finans'ın ekim ayı 'Enflasyon Beklenti Anketi' sonuçlandı

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketine katılan ekonomistler, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 1,87 artmasını bekliyor.

Murat Aslan   | 01.11.2019
AA Finans'ın ekim ayı 'Enflasyon Beklenti Anketi' sonuçlandı

istanbul

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketine katılan ekonomistler, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 1,87 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 4 Kasım Pazartesi günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,87 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 1,02, en yüksek yüzde 2,21 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2019 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 12,11 olarak belirlendi. Yıl sonu enflasyon beklentilerinin en düşüğü yüzde 11,50, en yükseği yüzde 12,80 oldu.

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,87) göre, bir önceki ay yüzde 9,26 olan yıllık enflasyonun yüzde 8,41'e düşeceği hesaplanıyor.

Enflasyon eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,99 artış göstermişti.

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