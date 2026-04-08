6. Gıda Bankacılığı Zirvesi İstanbul'da düzenlendi Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) tarafından BtcTurk'ün altın sponsorluğunda İstanbul'da gerçekleştirilen 6. Gıda Bankacılığı Zirvesi, özel sektör, akademi ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirdi.

Gıda israfının önlenmesi, sürdürülebilirlik konusu ve "gıda bankacılığı" modelinin yaygınlaştırılmasının ele alındığı etkinlikte, istihdam, ileri dönüşüm, teknoloji ve yapay zekanın israfla mücadeledeki rolü de değerlendirildi.

Zirve kapsamında, "İklim Riskleri Karşısında Gıda Güvenliği ve Tarımın Finansmanı", "Gıda Sistemlerinde Yenilikler ve Uygulamalar", "Gıda İsrafını Azaltmada Yapay Zeka ve Teknoloji Kullanımı" ile "Sofradan Sisteme: İklim, Gıda ve Geleceğin Tasarımı" başlıklı oturumlar düzenlendi.

"Gıda bankacılığını tüm Türkiye'ye yaymaya çalışıyoruz"

TİDER Yönetim Kurulu Başkanı Hande Tibuk, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, gıda bankacılığının yeni kavram gibi görünse de aslında uzun yıllardır uygulanan bir dayanışma modeli olduğunu söyledi.

Gıda bankacılığının, israf olmadan kullanılabilir durumdaki ürünlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına dayandığını belirten Tibuk, "Eskiden nasıl ihtiyaç sahiplerine yemek ve temel ihtiyaç desteği ulaştırılıyorsa, bugün de aslında gıda bankaları aynı amaca hizmet ediyor." dedi.

Tibuk, gıda bankalarının market, aşevi ve depo olmak üzere üç farklı formatta faaliyet gösterebildiğini aktararak, şunları söyledi:

"Depo formatı daha çok kolilerle yapılan erzak yardımları gibi düşünülebilir. Biz ise özellikle market formatını yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bu modelde ihtiyaç sahibi kişiler, kendileri için belirlenen limit çerçevesinde, bağışlanan ürünler arasından bir marketten alışveriş yapar gibi raflardan ihtiyacı olan ürünleri alabiliyor. Biz bunu daha çok tercih ediyoruz. Çünkü bu israfı önleyen bir sistem. Depo formatına yani koli yardımları yapıldığı zaman bu kolinin içine konan erzakların hepsi tüketilmiyor ve israf olabiliyor. Bu sebeple biz market formatını yaymaya çalışıyoruz."

Temel İhtiyaç Derneğinin 2010'da kurulduğunu anımsatan Tibuk, TİDER'in Türkiye'de gıda bankacılığı ağını yönettiğini ve bu modeli ülke genelinde yaygınlaştırmak için çalıştığını ifade etti.

Tibuk, ilk Gıda Bankacılığı Zirvesi'ni düzenlediklerinde ağ içinde yaklaşık 7 gıda bankasına destek verdiklerini belirterek, bugün ise 39 şehirde 77 gıda bankasının sistemde yer aldığını kaydetti.

Bir milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaştıklarını vurgulayan Tibuk, "Düzenli ve büyük destekçilerimiz var. İsraftan kurtardığımız ürünleri bu 77 gıda bankasına ulaştırıyoruz. Aynı zamanda bağışçıların desteklerinin ihtiyaç sahiplerine erişmesini sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tibuk, Gıda Bankacılığı Zirvesi'ni, gıda bankacılığı konusunda farkındalık oluşturmak, bağışçı sayısını artırmak ve daha fazla gıda bankasının açılmasına katkı sunmak amacıyla başlattıklarını anlattı.

Zirve sayesinde paydaşlarla bir araya geldiklerini dile getiren Tibuk, şunları kaydetti:

"Burada çok sayıda gıda bankası, destekçi ve gıda bankası açmak isteyen kurum yer alıyor. Bilgi ve deneyim paylaşımı yapıyoruz. Gıda sistemlerini, gıda israfının nasıl önlenebileceğini konuşuyoruz. Özellikle bugün tarım sektöründe teknolojiler ve yapay zeka ile israfın ve kayıpların nasıl azaltılabileceğini ele alıyoruz. Aynı zamanda Global FoodBanking Network'ün Türkiye temsilcisiyiz. Onların da bizlerle paylaştığı güzel hikayeler var. Onları da burada paylaşıyoruz. Dünya çapında yapılan gıda bankacılığı nasıl, ne teknolojilerle neler yapılıyor? Birbirimizden bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz ve gıda bankacılığını tüm Türkiye'ye yaymaya çalışıyoruz."

Ana odak israf konusu

BtcTurk Sponsorluk Yöneticisi Ertan Ece, Gıda Bankacılığı Zirvesi'nin 6 yıldır nitelikli içerik ve konuşmacılarla gıda bankacılığı ve gıda israfının önlenmesine katkı sunduğunu söyledi.

Etkinliğin parçası olmaktan memnuniyet duyduklarını dile getiren Ece, "Gıda bankacılığı ve gıda israfının önüne geçeceği yöntemler gerçekten güzel içeriklerle, kaliteli panellerle burada gün boyunca insanlarla buluşuyor. Güzel bir kitle var, ben kendi adıma dinlemekten çok keyif alıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Ece, BtcTurk'ün zirvede yer alma nedeninin yalnızca gıda bankacılığına değil, daha geniş anlamda israf konusuna dikkati çekmek olduğunu ifade etti.

Son dönemde Türkiye'de ve dünyada yaşanan enflasyonist ortamda bireylerin yatırımlarının ve birikimlerinin değer kaybına uğrayabildiğini belirten Ece, "BTC Türk ve benzeri finansal kuruluşlarda hem verdikleri FinTek, finansal teknoloji çözümleriyle hem de özellikle bizim çok anlattığımız bitcoin gibi araçlarla finansal ekosistemde enflasyona karşı ve değer kaybına karşı çok kıymetli yer tutuyorlar bizce." ifadelerini kullandı.

Ece, zirvede kurdukları stantta katılımcılara "Bitcoin Kütüphanesi" kapsamında hazırlanan kitap setleri sunduklarını, bu içeriklerle hem finansal okuryazarlığın artırılmasını hem de katılımcıların varlıklarını korumaya yönelik farkındalık kazanmasını amaçladıklarını sözlerine ekledi.