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Ekonomi

3 ülkeden "kesiti trapez şeklinde olan transmisyon kolanları" ithalatında dampinge karşı önlem sürecek

Çin, Hindistan ve Vietnam menşeli "kesiti trapez şeklinde olan sonsuz transmisyon kolanları" ürününün ithalatı için uygulanan dampinge karşı önlemin devamına karar verildi.

Seda Tolmaç  | 23.08.2024 - Güncelleme : 23.08.2024
3 ülkeden "kesiti trapez şeklinde olan transmisyon kolanları" ithalatında dampinge karşı önlem sürecek

Ankara

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, söz konusu ürünün ithalatına yönelik başlatılan ve İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandı.

Soruşturma neticesinde, Çin, Hindistan ve Vietnam menşeli ürüne yönelik önlemin yürürlükten kaldırılması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu belirlendi.

Bu nedenle söz konusu ürünün ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemin kilogram başına 3,15 dolar olarak uygulanmaya devam edilmesine karar verildi.​​​​​​​

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