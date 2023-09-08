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Ekonomi

29,1 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi çitçilerin hesaplarına bugün yatırılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 29 milyon 85 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Hülya Ömür Uylaş  | 08.09.2023 - Güncelleme : 08.09.2023
29,1 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi çitçilerin hesaplarına bugün yatırılacak Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Ankara

Bakan Yumaklı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "29 milyon 85 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, söz konusu tutarın tamamı "uzman eller proje desteğine" ödenecek.

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