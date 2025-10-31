2026 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Meclis, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay Başkanlığının 2026 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.
TBMM
Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonda, Meclis Başkanlığının 2026 yılı bütçesinin sunumunu yapıyor.
Toplantının başında İYİ Parti ve CHP milletvekilleriyle AK Parti milletvekilleri arasında bütçe görüşmelerinin TBMM TV'de canlı verilmemesi nedeniyle tartışma yaşandı.
