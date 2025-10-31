Dolar
logo
Ekonomi

2026 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Meclis, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay Başkanlığının 2026 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

Aykut Yılmaz, Oğuzhan Sarı  | 31.10.2025 - Güncelleme : 31.10.2025
2026 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonda, Meclis Başkanlığının 2026 yılı bütçesinin sunumunu yapıyor.

Toplantının başında İYİ Parti ve CHP milletvekilleriyle AK Parti milletvekilleri arasında bütçe görüşmelerinin TBMM TV'de canlı verilmemesi nedeniyle tartışma yaşandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Benzer haberler

