2024 Yatırım Programında projelerin toplam tutarı 7,3 trilyon lira, tahsis edilen ödenek 1 trilyon 7 milyar lira olacak
2024 Yatırım Programında kamu tarafından yürütülecek projelerin toplam tutarı 7,3 trilyon lira, tahsis edilen ödenek 1 trilyon 7 milyar lira olarak belirlendi.
Ankara
2024 Yatırım Programı'nda deprem tedbirleri projelerine 510 milyar lira ayrılırken bu kapsamdaki ödeneklerin yüzde 28’i eğitim, yüzde 23’ü sağlık için kullanılacak.
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