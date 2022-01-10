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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, İstanbul’da “Çatalca-Silivri Muhtarlar Buluşması” programında konuşuyor Ticaret Bakanı Muş, 2021 yılı kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerine ilişkin basın toplantısı düzenliyor Bursa'nın Orhaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 itfaiye personeli yaşamını yitirdi. -VTR
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Ekonomi

2021'de 7 milyar 749 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 76 artışla, 7 milyar 749 milyon lira değerinde kaçak eşya yakalamasına imza attık." dedi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 10.01.2022
2021'de 7 milyar 749 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi

Ankara

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