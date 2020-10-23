Euro
9.43
Dolar
7.96
BIST 100
1,197.38
Altın
1,909.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

2021 yılı bütçesine pay gelirlerinden 32 milyar lira katkı sağlanacak

Devlet yeni yılda kişi ve kurumlardan alınan paylardan 32 milyar 92 milyon 144 bin liralık gelir elde etmeyi hedefliyor.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 23.10.2020
2021 yılı bütçesine pay gelirlerinden 32 milyar lira katkı sağlanacak

Ankara

AA muhabirinin 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi verilerinden derlediği bilgiye göre, devletin kişi ve kurumlardan aldığı paylar yeni yılda bütçenin gelir kalemleri içinde öne çıkacak.

Buna göre, bütçeye kişi ve kurumlardan alınan paylarla 32 milyar 92 milyon 144 bin liralık gelir sağlanması bekleniyor.

Kişi ve kurumlardan alınan paylar içinde en büyük gelir kaleminin 30 milyar 571 milyon 743 bin lirayla genel bütçeli idarelere ait paylar kaleminden sağlanması öngörülüyor.

Genel bütçeli idarelere ait paylar arasında, düzenleyici ve denetleyici kurumlardan alınan paylar, tasfiye edilen fon gelirleri, GSM işletmelerinden alınan Hazine payları, bilgi teknolojileri ve iletişim kurumlarından alınan evrensel hizmet gelirleri, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kesintisi, trafik sigorta payları ve çevre katkı payları yer alıyor.

En fazla paylardan biri de GSM işletmelerinden

Bu kapsamda, genel bütçeli idarelere ait paylar arasında en fazla gelirin 11 milyar 326 milyon 851 bin lirayla Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kesintisinden sağlanması bekleniyor. Bu payı ise GSM işletmelerinden alınan Hazine payları izliyor. Söz konusu kalemden 6 milyar 16 milyon 53 bin liralık gelir öngörülüyor.

Düzenleyici ve denetleyici kurumlardan alınan payların ise 3 milyar 547 milyon 852 bin lira olacağı tahmin ediliyor.

Bilgi teknolojileri ve iletişim kurumlarından alınan evrensel hizmet gelirleri kalemi kapsamında da 1 milyar 217 milyon 146 bin lira gelir öngörüsünde bulunuldu.

Devlet paylarında maden hakkı öne çıkıyor

Kişi ve kurumlardan alınan paylar içinde diğer kalemi ise devlet payları oluşturuyor. Gelecek yıl 1 milyar 520 milyon 401 bin lira devlet payı geliri bekleniyor. Devlet payları ise madenlerden devlet hakkı ve petrolden devlet hissesi olmak üzere iki kalemden oluşuyor. Gelecek yıl madenlerden devlet hakkı olarak 318 milyon 630 bin lira, petrolden devlet hissesi olarak ise 1 milyar 201 milyon 771 bin liralık gelir hedefleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçmiş durumdadır
İtalyanlar salgının yeni dalgası karşısında hem endişeli hem de ihtiyatlı
'Hastaların bakışından hastalığın ağırlığını ve şiddetini hissediyorsunuz'
Kovid-19 salgını sonbahar ortasından itibaren yeni bir ivme kazandı
BM Genel Sekreteri Guterres'ten G20'ye Kovid-19'la mücadelede birlik çağrısı

Benzer haberler

2021 yılı bütçesine pay gelirlerinden 32 milyar lira katkı sağlanacak

2021 yılı bütçesine pay gelirlerinden 32 milyar lira katkı sağlanacak

CHP'den 'Bütçe görüşmeleri Kovid-19 nedeniyle canlı yayınlansın' talebi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 2021 bütçesi güçlü şekilde toparlanmaya başlayan Türkiye'nin bütçesidir

CHP'li belediyelere bütçe artırmak için kaynak kitabı

CHP'li belediyelere bütçe artırmak için kaynak kitabı

Savunma ve güvenlik kurumlarına 138 milyar lira ödenek

Savunma ve güvenlik kurumlarına 138 milyar lira ödenek