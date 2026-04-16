18. Türkiye Yatırım Konferansı New York'ta düzenlendi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 18. Türkiye Yatırım Konferansı'nda ABD'nin önemli finans çevreleri ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulundan (DEİK) yapılan açıklamaya göre, DEİK, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve Citi işbirliğinde düzenlenen 18. Türkiye Yatırım Konferansı, ABD'nin New York şehrinde gerçekleştirildi.

Citi ev sahipliğindeki konferansa, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB Başkanı Fatih Karahan, TAİK Başkanı Murat Özyeğin ve Citi Türkiye Genel Müdürü Emre Karter'in yanı sıra 40'tan fazla Amerikan yatırım fon yönetiminin temsilcileri katıldı.

IMF Bahar Toplantıları marjında düzenlenen konferansta, Türkiye'nin makroekonomik görünümü ve yatırım vizyonu uluslararası yatırımcılarla kapsamlı şekilde paylaşıldı. Bu çerçevede, Orta Vadeli Program doğrultusunda uygulanan ekonomi politikalarının makroekonomik ve finansal istikrarı güçlendirdiği, enflasyonla mücadelede kararlı bir ilerleme sağlandığı ve öngörülebilirliğin artırıldığı vurgulandı.

Toplantıda, küresel belirsizliklerin enerji arzı ve tedarik zincirleri üzerindeki etkileri ele alınırken, Türkiye'nin çeşitlendirilmiş enerji yapısı sayesinde arz güvenliği açısından güçlü bir konumda bulunduğu ifade edildi.

Güçlü sanayi altyapısının özellikle savunma ve havacılık gibi yüksek katma değerli sektörlerdeki ilerlemelerle desteklendiği ve bu gelişmelerin diğer sanayi kollarına da olumlu yansıdığı değerlendirilen toplantıda, İstanbul'un çok uluslu şirketler için bölgesel bir merkez olma potansiyeli ve sunduğu stratejik avantajlar yatırımcılarla paylaşıldı.

Para politikasındaki kararlı duruş, yurt içi talepte gözlenen dengelenme, Türk lirasındaki reel değerlenme ve enflasyon beklentilerindeki iyileşme çerçevesinde dezenflasyon sürecine ilişkin güncel gelişmeler de toplantının öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Toplantıda ayrıca, Türkiye'nin yapısal reform ajandası doğrultusunda yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik atılan adımlar ve uluslararası yatırımcılar için sunduğu fırsatlar kapsamlı şekilde ele alındı.

"Türkiye, makroekonomik temellerini yeniden güçlendirme yolunda önemli mesafe katetti"

Açıklamaya göre TAİK Başkanı Özyeğin, konferansta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son dönemde uygulanan istikrar programı sayesinde son derece zorlu bir ekonomik konjonktürü başarıyla yöneterek makroekonomik temellerini yeniden güçlendirme yolunda önemli bir mesafe katettiğini belirtti.

Özyeğin, 2023 yılı ortasında başlatılan programın ilk aşamasında yüksek enflasyon, azalan rezervler ve uluslararası piyasalarda güven kaybı gibi ciddi zorluklarla karşı karşıya kalındığını belirterek, "Bugün geldiğimiz noktada yeniden inşa edilen döviz rezervleri, disiplinli maliye politikaları ve güçlenen politika çerçevesi ile çok daha sağlam bir zemine ulaştı. Bölgemizde yaşanan jeopolitik gelişmelere rağmen Türkiye'nin risklere karşı dayanıklılığı, çeşitlendirilmiş enerji arzı ve etkin politika araçları sayesinde güçlü bir şekilde korunmaktadır. Türkiye, enerji koridoru ve ticaret merkezi olma rolü ile değerlendirildiğinde, önümüzdeki dönemde önemli yatırım ve işbirliği fırsatlarının ortaya çıkacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Citi Türkiye Genel Müdürü Emre Karter de Türkiye Yatırım Konferansı'nı bu yıl da güçlü bir katılımla New York'ta gerçekleştirmekten memnuniyet duyduklarını belirtti.

Karter, "Türkiye'ye yönelik uluslararası yatırımcı ilgisinin devam ettiğini görmek son derece kıymetli. Citi olarak, Türkiye'ye olan yabancı yatırımların artmasına destek vermek en önemli önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu kapsamda, yatırımcılarla Türkiye ekonomisinin sunduğu fırsatları buluşturmaya ve yapıcı diyalog ortamları oluşturmaya devam edeceğiz." dedi.